«La cuisine de Yannicko»: une vieille recette comique

Les produits, les techniques et les goûts évoluent en cuisine comme en humour. La pièce La cuisine de Yannicko, actuellement présentée au Théâtre du Vieux-Terrebonne, n’a pas pris le virage de la légèreté et de la simplicité. La sauce, trop lourde, ne prend pas.

L’idée de camper cette comédie dans le studio d’une émission culinaire était vraiment intéressante, tant ce genre d’émissions pullulent dans nos télévisions. On suit donc l’histoire de Yannicko, chef vedette de la télé à l’égo surdimensionné, qui se retrouve face à sa nouvelle productrice, Vanessa. Cette dernière souhaite faire des changements drastiques dans son émission, en imposant son fils Ronaldo comme coanimateur.

Au lieu de se concentrer sur l’intrigue principale, qui offrait un large éventail de possibilités sur les coulisses de la télé, ses travers, ses égos et ses défauts, les deux auteurs, Pierre Huet et Louis Saïa, semblent avoir voulu ratisser large pour pouvoir aborder des thèmes aussi différents, que les conspirationnistes et les droits LGBTQ+...

Mais à trop vouloir chercher le bon mot, on finit par se perdre. Les idées et les références manquent parfois leurs cibles, car elles sont en décalage avec la société d’aujourd’hui. Qui fait encore des blagues sur Raël en 2023?

Les auteurs avaient réussi un coup de maître avec Symphorien, l’an dernier, mais cette pièce était campée dans une époque où certaines blagues un peu douteuses étaient autorisées, voire encouragées. Cette fois-ci, en plaçant l’intrigue de nos jours, ça fonctionne beaucoup moins bien.

De bons comédiens

Si La cuisine de Yannicko reste digeste, c’est surtout grâce à la troupe de comédiens qui se donnent sans compter.

Bobby Beshro est assez convaincant en chef vedette, alors que Sylvie Moreau est de son côté hyper solide dans le rôle de la productrice. Elle est aussi celle qui a le plus de matière à jouer dans cette comédie, car son personnage est le seul qui évolue au fur et à mesure de l’histoire.

PHOTO DE JEAN-CHARLES LABARRE FOURNIES PAR COMEDIHA! ET PRODUCTIONS MARTIN LECLERC

Mention spéciale au jeune comédien Émile Dufour qui se démarque par sa fougue et son énergie dans le rôle de Ronaldo. Joanie Guérin campe une attendrissante assistante fragile et gaffeuse, tandis que France Parent, un talent comique trop peu utilisé, se démène tant qu’elle peut avec ses personnages hyper caricaturés, comme la réalisatrice lesbienne libidineuse ou l’ex-femme complètement disjonctée.

La mise en scène de Louis Saïa est dynamique, l’utilisation des écrans (après tout, l’histoire se passe dans un studio de télé) ajoute une dimension intéressante, même si on en abuse un peu à certains moments. Mais ça permet à plusieurs véritables vedettes de la télé, comme Ricardo, Claude Meunier, Pierre Lebeau ou encore Guylaine Tremblay, de faire des apparitions éclair surprenantes et bien amenées.

Le menu de La cuisine de Yannicko est copieux et roboratif. En place de la quantité, on aurait aimé une meilleure qualité des ingrédients.