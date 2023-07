La naloxone sauve Madonna: «je suis le premier étonné», dit un pharmacien

L’utilisation de naloxone pour neutraliser le choc septique de la chanteuse Madonna est une pratique très rare et méconnue de plusieurs experts en santé.

«Il y a déjà eu des études dans les années 1990 sur la naloxone dans le contexte de choc septique. Ce sont de vieilles études, mais oui, dans de très rares cas, la naloxone peut être utilisée comme ça. Ce n’est pas son utilisation courante», explique le pharmacien Yann Gosselin-Gaudreault.

Le directeur de tournée de Madonna avait expliqué qu’une grave infection bactérienne l’avait conduite à l’hôpital.

Selon le site d’informations Radar Online, la chanteuse de 64 ans a reçu une injection de Narcan par la personne qui l’a trouvée inerte le 24 juin dernier.

«Je suis le premier étonné et je l’ai appris récemment que l’on pouvait utiliser le Naloxone en choc. Ce n’est pas quelque chose qui est véhiculé, mais c’est quelque chose qui a déjà été étudié, mais des fois, avec les médicaments, on ne fait pas une association directe», souligne M Gosselin-Gaudreault.

À quoi sert la naloxone?

Habituellement, ce médicament sert à neutraliser les effets de certaines drogues.

«Il faut voir le concept comme une ampoule et de l’énergie. Dans le cas des opiacés, c’est l’équivalent de mettre une batterie de plus dans la lampe de poche, donc puisqu’il y a trop de courant, la lumière va brûler et dans ce cas-là, on fait une surdose et cela amène des effets secondaires comme des problèmes respiratoires. La naloxone sert dans ces cas-là à venir bloquer ces effets donc c’est comme si on venait mettre une feuille de papier entre les batteries ce qui fait que le courant ne passe plus», dit le spécialiste.

