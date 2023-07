L’aéroport Saguenay-Bagotville sera plus beau et plus vaste

Les travaux du nouvel aéroport Saguenay-Bagotville vont bon train, et la première phase, soit le déménagement des équipements vers le nouveau terminal, a été complétée. Un investissement de 26 millions $ a été nécessaire pour retaper complètement l'édifice, qui devrait être pleinement opérationnel dès le début 2024.

Depuis deux semaines, les usagers peuvent maintenant transiter par l’agrandissement de l’aérogare Saguenay-Bagotville.

«Les gens transitent par la nouvelle salle sécurisée, la nouvelle porte d'arrivée, la nouvelle aire d'accueil des bagages. On est très fiers parce que c'est une étape importante. On peut sentir qu'on est dans une nouvelle aérogare plus spacieuse, plus confortable. Les passagers vivent des travaux depuis plus d'une année donc on est très fiers», a mentionné Priscilla Nemey, directrice générale de Promotion Saguenay.

Les travaux sont complétés à 75 %. À l'automne, l'ajout de services comme un espace boutique et une petite aire de restauration feront partie de la deuxième phase.

«Éventuellement un service de consigne de bagage. C'est intéressant, les passagers qui voudront voyager par le sud pourront laisser leurs vêtements d'hiver ici à Bagotville et pouvoir quitter vers les destinations soleil plus légères», a ajouté Mme Nemey.

D’ici la fin de l’année, l’ancienne partie de l’aérogare actuellement en rénovation sera également accessible. Le besoin était important depuis longtemps.

«C'est une infrastructure qui datait de 1967, elle ne répondait plus du tout aux besoins de l'aérogare dans sa formule actuelle. C'est un aéroport qui était désuet, peu de services à la fois de restauration, à la fois des besoins aux passagers», a admis la DG de Promotion Saguenay.

Plus beau, plus vaste

L'aéroport sera deux fois et demie plus grand. Il y aura trois fois plus de sièges et les comptoirs d'embarquement passeront d’un à quatre.

«On sent que l'espace est beaucoup plus adapté aux besoins aujourd'hui, que ce soit avoir accès à des prises de recharge des cellulaires ou pouvoir faire du travail dans les espaces d'attente. On a d'excellents commentaires, les gens sont très contents», a affirmé Priscilla Nemey.

Le nombre de passagers a d'ailleurs augmenté de 30 % par rapport à l'an dernier. Une nouvelle encourageante, mais qui ne satisfait pas complètement les souhaits de l’aéroport, qui travaille à ajouter des liaisons et augmenter encore davantage son volume.

«L'aéroport de Saguenay-Bagotville va avoir besoin de plus d'incitatifs pour pouvoir offrir une offre intéressante aux usagers. On va continuer de travailler fort parce que, maintenant, on a une infrastructure à pouvoir promouvoir», a souligné Mme Nemey.

Le deuxième étage sera complètement rénové d'ici le début de l'année 2024. Il s'agit de la 4e phase où de nombreux services seront offerts, y compris un espace dédié aux familles.