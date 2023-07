Le chanteur Ricky Martin annonce son divorce

Ricky Martin et son mari Jwan Yosef divorcent après six ans de mariage.

• À lire aussi: Ricky Martin a rencontré son fiancé sur les réseaux sociaux

Le chanteur de «Livin' La Vida Loca», âgé de 51 ans, a annoncé dans une déclaration à «People» que l'artiste syro-suédois et lui ont choisi de se séparer.

«Nous avons décidé de mettre fin à notre mariage avec amour, respect et dignité pour nos enfants et en honorant ce que nous avons vécu en tant que couple pendant toutes ces merveilleuses années», peut-on lire dans la déclaration commune.

«Notre plus grand désir est maintenant de continuer à avoir une dynamique familiale saine et une relation centrée sur la paix et l'amitié afin de poursuivre l'éducation commune de nos enfants, en préservant le respect et l'amour que nous avons l'un pour l'autre.»

Le couple a commencé à se rapprocher en 2015 après s'être contacté sur Instagram. Ils ont ensuite officialisé leur romance en faisant leurs débuts sur le tapis rouge en 2016 lors de l'amfAR Inspiration Gala. Très rapidement, le chanteur portoricain et Jwan Yosef, 38 ans, ont annoncé leurs fiançailles la même année et leur mariage en janvier 2018.

Ricky Martin et Jwan Yosef ont deux enfants ensemble, Lucia, née en 2018, et Renn, né en 2019.

Le chanteur pop est également père de jumeaux, Matteo et Valentino, nés en 2008.