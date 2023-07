L'ex-femme de Kevin Costner refuse sa proposition de pension alimentaire

La future ex-femme de Kevin Costner a refusé sa proposition de pension alimentaire.

Selon des documents juridiques obtenus par TMZ, la femme de la star de Yellowstone, Christine Baumgartner, qui est séparée de lui, a intensifié leur bataille pour le divorce au sujet de la pension alimentaire proposée. Ils ont trois enfants : Cayden, 16 ans, Hayes, 14 ans, et Grace, 13 ans.

Le média rapporte que Kevin Costner avait proposé à sa future ex-épouse de lui verser une pension alimentaire de 51 940 $ par mois, mais sa dernière demande a qualifié ce montant de « complètement inapproprié ».

Dans son dossier, Christine Baumgartner suggère que Kevin Costner s'attend à ce que leurs enfants vivent bien en dessous de leurs moyens lorsqu'ils seront avec leur mère.

Elle a également affirmé que l'acteur dépensait 240 000 dollars par mois pour lui-même et les enfants lorsqu'ils étaient avec lui, et qu'il gagnait 65 000 dollars par mois uniquement en louant l'une de ses maisons.

Christine Baumgartner insiste sur le fait qu'elle ne pourrait pas maintenir la vie à laquelle les enfants sont habitués avec la pension alimentaire proposée par l'acteur, car ces derniers étaient habitués à vivre à la plage et dans un quartier fermé - ce qu'elle a déclaré ne pas pouvoir se permettre avec 51 940 dollars par mois.

De plus, elle affirme que les enfants étaient habitués à avoir des assistants et des aides pour faire les courses, le ménage et la cuisine.

Il y a deux semaines, Christine Baumgartner a demandé à Kevin Costner de lui verser une pension alimentaire de 248 000 $ par mois.

En début de semaine, un juge a ordonné à la créatrice de sacs à main de quitter leur maison de Santa Barbara, dont le comédien est légalement propriétaire, avant le 31 juillet, conformément aux termes de leur contrat prénuptial.

Le couple s'est marié en 2004 et Christine Baumgartner a demandé le divorce le 1er mai.