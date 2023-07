Nouvelles bloquées par Meta: Bell Média suspend ses publicités sur les réseaux

Bell Média a annoncé vendredi en fin de journée qu’elle suspendait ses publicités sur les réseaux sociaux appartenant à Meta, soit Instagram et Facebook, en réponse à la décision du géant de bloquer le contenu journalistique sur ses plateformes.

• À lire aussi: Blocage des nouvelles: Québecor, Cogeco et La Presse cessent leurs placements publicitaires sur Meta

• À lire aussi: Front commun au Québec et à Ottawa contre Meta

«Comme de nombreux Canadiens, nous sommes préoccupés par la décision de Meta de bloquer les liens de nos organismes de presse et des conséquences de cette décision sur les Canadiens et ceux qui résident ou travaillent ici. Tous devraient pouvoir compter sur des informations indépendantes et fiables, issues de sources canadiennes», a déclaré Wade Oosterman, président de Bell Média.

«La Loi sur les nouvelles en ligne fournira le cadre adéquat à des négociations équitables pour garantir l'accès à de l'information de qualité avec une perspective canadienne, un élément essentiel pour notre démocratie», a-t-il ajouté.

Bell Média s’ajoute ainsi à la liste de ceux qui ripostent contre Meta, soit des médias, Ottawa et Québec, de nombreuses villes et certaines sociétés d’État notamment.