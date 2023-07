Plus de 3,5 M$ amassés lors du Tour CIBC Charles-Bruneau

Près de 900 cyclistes ont sillonné les routes du Québec au cours de la dernière semaine pour amasser des fonds pour la lutte contre le cancer pédiatrique dans le cadre de l'édition 2023 du Tour CIBC Charles-Bruneau.

L’objectif ambitieux a été atteint cette année grâce à la participation de tous les cyclistes.

«Le montant est 3 550 000$, ç’a été difficile de l’amasser cette année. On l’avait annoncé, on y tenait. Je sais que l’équipe de la fondation a travaillé extrêmement fort dans les dernières heures», mentionne le porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau, l’acteur Paul Doucet d’une voix émotive.

«Malgré toutes les chaleurs que nous avons subies dans les dernières journées, on se rappelle que c’est pour les enfants qu’on le fait. Même si on a mal aux jambes, on sait que ça va se dissiper rapidement, mais pour ces enfants-là ça peut prendre des années de traitements», souligne Florence Breton, co-porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau.

Des centaines de spectateurs se sont déplacés pour encourager les nombreux cyclistes à Boucherville.

«Le plus d’argent que les cyclistes vont être en mesure d’amasser avec l’événement, le moins d’enfants vont avoir à subir des non-traitements», explique Victoria Paquin en rémission d’un cancer.

Depuis la création de l’évènement, c’est 44 millions de dollars qui ont été amassés.