Premier emprisonnement à Hong Kong pour détention de CBD

Une femme de 32 ans a été emprisonnée vendredi à Hong Kong pour avoir importé du liquide au cannabidiol (CBD), son cas constituant la première condamnation pénale depuis l'interdiction de cette substance.

Le CBD, un dérivé non psychotrope du cannabis, autorisé notamment en France et dans certains États américains, est utilisé pour ses propriétés thérapeutiques anxiolytiques et analgésiques.

Mais Hong Kong a adopté en février des sanctions pénales pour la détention, l'usage et la vente de CBD, plaçant la substance dans la même catégorie légale que la cocaïne, l'héroïne et les amphétamines.

Les douanes ont découvert en mars deux flacons de CBD dans les effets de la personne condamnée, à son arrivée depuis les États-Unis.

Elle avait également 2,2 grammes de kétamine - un psychotrope utilisé en anesthésie et comme antidépresseur - et 10 seringues.

La nationalité de cette personne n'a pas été précisée.

Une juge l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement.

La détention et la consommation de CBD sont passibles à Hong Kong de sept ans de prison et d'amendes allant jusqu'à un million de dollars hongkongais (117 000 euros). L'importation, l'exportation et la production de CBD sont punies de sanctions encore plus sévères.