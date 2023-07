Québec veut donner de l’air aux banques alimentaires

Alors que bien des ménages sont frappés de plein fouet par la hausse du coût de la vie, les banques alimentaires du Québec peinent à répondre à la demande. Pour leur donner un peu d’air, le gouvernement investira 34 millions $ dans les cinq prochaines années pour l’achat de denrées et pour réduire le gaspillage.

C’est ce qu’ont annoncé le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, et la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Chantale Rouleau, lors d’un point de presse à Montréal vendredi matin.

Une première tranche de 6 millions $ sera d’ailleurs accordée immédiatement au réseau des Banques alimentaires du Québec afin de regarnir leurs étagères. Une autre somme de 8 millions $ servira «à répondre de façon coordonnée et durable aux problèmes liés à la sécurité alimentaire» au cours des 4 prochaines années

«Si le montant actuel permet de répondre à l'urgence, notre souhait est d'aller au-delà de l'aide ponctuelle afin de mieux coordonner les efforts en la matière et pour les intégrer à nos stratégies de lutte contre la pauvreté», a expliqué la ministre Rouleau.

À l’heure actuelle, le réseau des Banques alimentaires du Québec aide plus de 670 000 personnes par mois, ce qui représente une hausse de 33% par rapport à il y a trois ans, selon le dernier rapport Bilan-Faim.

Pour le directeur général du réseau, Martin Munger, l’aide financière du gouvernement permettra aux banques alimentaires de garder la tête hors de l’eau pendant les prochains mois.

«À l'heure où les demandes d'aide alimentaire n'ont jamais atteint de tels niveaux et où l'inflation entraîne une plus grande insécurité alimentaire, les montants visant l'achat de denrées nous permettront de remplir les tablettes pour les prochains mois avec des produits nutritifs et variés destinés à celles et ceux qui ne mangent pas à leur faim», a-t-il affirmé dans un communiqué de presse.

En plus des sommes destinées à l’achat de nourriture, le gouvernement soutiendra les Banques alimentaires en leur versant une aide de 20 millions $ au cours des quatre prochaines années pour qu’elles améliorent leurs infrastructures d’entreposage. L’objectif est de diminuer le gaspillage alimentaire.

Un programme est d’ailleurs en place depuis 2021 précisément pour la réalisation de tels projets. Québec estime que 6,58 millions de kilogrammes de nourriture ont été récoltés dans la dernière année dans le cadre du Programme de récupération en supermarchés (PRS), dont l’objectif est que des aliments soient consommés plutôt que jetés ou compostés.

D’ici 2025, le réseau des Banques alimentaires du Québec espère récupérer plus de 7 millions de kilogrammes de nourriture par l’entremise de ce programme.