Vague de chaleur: l'autocueillette de fraises écourtée

La saison de l'autocueillette de fraises sera écourtée d'au moins une semaine chez certains producteurs de la Mauricie, car la météo ne leur a pas fait de cadeau cette année, engendrant même des pertes de revenus.

Il ne reste que quelques jours pour cueillir les fraises dans les champs des Jardins Bio Campanipol à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. L'autocueillette tire déjà à sa fin, notamment en raison des températures de la saison.

«Il fait chaud, il pleut souvent, donc ce ne sont pas les meilleures conditions pour un succès total», a avoué le copropriétaire, Charles St-Arnaud.

Une semaine de moins pour l'autocueillette, ça signifie que les producteurs devront se passer d'environ 50 à 100 cueilleurs cette année.

«On prévoit cette année un rendement de 20 à 30 % inférieur à ce qu'on a vu l'année passée par exemple», a estimé M. St-Arnaud.

Aux Jardins de la Pointe, qui se spécialise notamment dans la production de légumes, on accuse un léger retard dans la production et les réserves d'eau sont critiques. L'étang qui sert à l'irrigation dans les champs est presque à sec.

«Il faut qu'on rationne l'eau et qu'on l'utilise de manière efficace parce que ça baisse vite. Quand on a des grosses canicules, il faut irriguer deux fois par jour en aspersion, puis on brûle beaucoup d'eau», a expliqué la propriétaire, Valérie B. Gauthier.

Les producteurs espèrent retrouver des températures plus clémentes pour le reste de la saison.