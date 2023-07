Violée par son frère, Myriam Veilleux voit finalement «la lumière au bout du tunnel»

Myriam Veilleux se dit «libérée» maintenant que la sentence de son frère qui l’a agressée sexuellement en mars 2018, est tombée.

«Ça fait au-dessus de cinq ans que je suis comme dans une prison.»

En sortant du palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, Mme Veilleux tentait de planifier ce «nouveau départ».

«La suite c’est vraiment de me réapproprier. J’avais une vie avant, j’avais des loisirs, j’avais des projets. Là j’ai tout mis à "off" et je veux remettre à "on" et recommencer.»

Michael Veilleux a été condamné à purger 42 mois de pénitencier pour avoir violé sa propre sœur, mais la victime reste insatiable.

«À vrai dire, je n’aurais jamais été contente de la sentence. Ce qu’il m’a fait, il me l’a fait et il n’y a pas une sentence qui va racheter ce qu’il m’a enlevé. Ça ne se rachète pas.»

Le juge Frank D’Amours n’a pas retenu la version de l’accusé, rappelant qu’une sœur devrait toujours pouvoir «espérer qu’un frère la protège et lui vienne en aide».

Il ajoute que «les victimes d’agressions sexuelles n’ont pas à demeurer silencieuses» et Myriam Veilleux est satisfaite d’avoir pris la parole.

Elle souligne qu’«il faut se respecter aussi. On n’est pas dans l’obligation de faire des procédures judiciaires».

«Pour moi, je voulais le faire pour mes valeurs. Personnellement, je ne voulais pas avoir sur la conscience qu’il le fasse à une autre fille en sachant que moi je le savais et que je me suis tu.»

Plus de cinq ans après les évènements, Mme Veilleux comprend que l’étape du procès est à présent terminée et qu’il est temps «d’aller vers l’avant».

«La lumière au bout du tunnel je l’ai vue et là j’en sors. Je suis bien avancée.»