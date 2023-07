Voyez l’avis d’un reconstitutionniste à propos de l’accident sur l’A40

Alors que l’enquête se poursuit entourant l’accident qui a fait au moins deux morts sur l’autoroute 40 à Trois-Rivières, le reconstitutionniste et ex-policier Pierre Bellemare a livré son analyse sur l’événement, en entrevue à LCN.

• À lire aussi: [IMAGES] Accident sur l’A40 est: deux morts dans une voiture coincée

«Le premier véhicule qui est en avant est endommagé du côté arrière gauche; il a été percuté probablement par le premier camion-remorque. Est-ce c’est quelqu’un qui s’est tassé tout de suite à sa gauche et là, le véhicule a freiné et l’a frappé, puis lui s’est tassé un peu vers la droite? Et éventuellement, est-ce que les autres véhicules qui suivaient peut-être de trop près sont venus emboutir le premier semi-remorque et l’autre véhicule s’est embouti derrière et finalement, le semi-remorque l’a embouti complètement?», s’interroge Pierre Bellemare.

La distraction et la fatigue pourraient expliquer cet accident, suggère le reconstitutionniste, qui se dit par ailleurs curieux de connaître la réaction du petit véhicule devant le premier camion.

M. Bellemare est également d’avis que les vérifications mécaniques effectuées sur les véhicules permettront d’en savoir plus sur le déroulement de l’accident.

«Est-ce que ces véhicules-là avaient la capacité de freiner? C’est important de valider ces éléments-là», affirme-t-il.

Les personnes impliquées dans l’accident apporteront elles aussi un éclairage sur cette affaire, tandis que les enquêteurs tenteront de faire le lien entre ces témoignages et l’analyse de la scène.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.