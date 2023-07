Coupe Femina: un défi nautique 100% réservé aux femmes à Lévis

Près de 175 femmes de partout au Québec se sont déplacées samedi à Lévis, afin de participer à la Coupe Femina, un défi nautique 100% réservé aux femmes sur les eaux du fleuve Saint-Laurent.

Dans un parcours d’une durée de 6 à 8 heures, la Coupe Femina permet aux femmes de se dépasser et prouver que ce n’est pas seulement un sport réservé aux hommes.

Selon la présidente de l’évènement, la Coupe Femina est de plus en plus populaire. L’année dernière, celle-ci représentait plus de 60 villes et municipalités du Québec. Cette année, un total de 35 bateaux naviguent sur les eaux.

«On a reçu plus de 200 inscriptions. Nous n’avons pas été capables d’accueillir tout le monde, en raison de la capacité des bateaux. On espère que l’année prochaine il y aura de plus en plus de femmes qui vont venir avec leurs bateaux», commente la présidente de Coupe Femina, Michelle Cantin.

Pour la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein Air, Isabelle Charest, la Coupe Femina est une occasion de souligner la place des femmes dans le sport. «De voir qu’ils ont un souci de développer une expertise féminine... Je trouve que c’est une belle initiative! Je donnerai le coup de canon du départ et je vais les regarder à l’œuvre, je trouve ça bien impressionnant de les voir naviguer», ajoute-t-elle.

Les participantes auront la chance de se qualifier pour la compétition Transat Québec Saint-Malo.