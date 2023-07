Festival d'été de Québec: l'organisation victime de son succès

Plus de 99 000 festivaliers étaient au rendez-vous vendredi au Festival d’été de Québec, sur les plaines d’Abraham, pour assister au spectacle d’Imagines Dragons. Files d'attente, manque d'eau, fermeture du site... La soirée a été fortement critiquée sur les réseaux sociaux, dû aux restrictions que l’achalandage monstre a provoquées.

L’organisation du FEQ a annoncé la fermeture du site du FEQ vendredi, en raison de l’atteinte du nombre maximal de personnes sur le site. Une situation dénoncée, alors que plusieurs attendaient toujours en file.

La popularité et la chaleur ont provoqué des files d’attente énorme, au point où certains ont dû attendre 1h30 pour remplir leur bouteille d’eau.

Certains mentionnent même avoir été témoins d’évènements suspects, dont la sécurité ne serait pas intervenue.

Également, la longue attente pour les navettes du RTC a été fortement dénoncée. Les festivaliers craignaient de manquer le spectacle, face à ce délai d’attente pour utiliser le transport en commun.

GUY MARTEL/AGENCE QMI

«C’est pitoyable! On a attendu plus qu’une heure, le service est mauvais. Je viens de Sherbrooke, j’ai fait deux heures de route pour venir ici et ça ne me donne pas le goût de revenir», mentionne un citoyen.

Les organisateurs du FEQ répondent aux critiques en assurant que devant une foule aussi importante, il est possible que l’expérience soit différente. Cependant, ils rappellent que cette soirée était exceptionnelle et qu’il faut voir le résultat dans l’ensemble.

«On s’entend hier soir, c’était une foule importante... Il y avait beaucoup d’effervescence en ville, pas seulement sur le site du spectacle. La température était de notre côté et on avait un artiste qui était attendu des festivaliers. Quand on combine tout ça, c’est possible que l’expérience fût plus complexe, mais dans l’ensemble, les gens ont eu du plaisir», mentionne le directeur général du FEQ, Nicolas Racine.