Inflation au garage: voyez pourquoi la facture au garage ne cesse d'augmenter

Le coût moyen des réparations pour un véhicule accidenté a considérablement augmenté en quelques années à peine.

Selon Mitchell International, la facture aux États-Unis a augmenté de 38%.

Le phénomène n’épargne pas la province du Québec, où la facture augmente aussi.

«Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Les technologies embarquées sur les véhicules ont des coûts beaucoup plus importants qu’auparavant», donne-t-il d’emblée en exemple Stéphane Belisle, représentant chez Association des Spécialistes de Pneu & Mécanique du Québec (ASPMQ)

Non seulement les pièces coûtent-elles alors plus cher, mais les techniciens doivent aussi être davantage formés afin de réparer ces différentes technologies.

Les véhicules sont par ailleurs plus difficiles à réparer qu’avant, signale M. Belisle. Les techniciens doivent souvent faire davantage de recherche pour réparer les différentes voitures.

Les garages font aussi face à une augmentation des coûts puisqu’ils doivent à l’occasion se procurer de nouveaux outils afin de travailler sur les véhicules.

Les véhicules électriques ne simplifient pas les choses non plus aux techniciens.

«C’est plus complexe, ça prend du personnel qui est formé pour ça. La recherche, l’analyse et le diagnostic , tous ces temps-là s’allongent beaucoup plus dû à la complexité des véhicules et de la manière qu’ils sont construits maintenant», détaille M. Belisle.