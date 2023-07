Jennifer Lawrence: de héros à presque zéro en cinq films

Elle a été la plus jeune actrice à obtenir quatre nominations aux Oscars, les films dans lesquels elle a joué ont rapporté 5,54 G$ US au box-office international et elle a été l’actrice la mieux payée au monde en 2015 et en 2016. Il y a 10 ans, elle figurait dans la liste des 100 personnes les plus influentes du monde du magazine Time. Aujourd’hui, son Sans rancune, une comédie romantique pour ados actuellement en salle, peine à dépasser les 50 M$ US de recettes.

Winter's Bone (2010)

Dans le long métrage de Debra Granik, adaptation du roman éponyme de Daniel Woodrell, Jennifer Lawrence tient le rôle de Ree, une adolescente des monts Ozarks, qui part à la recherche de son père afin d’éviter que la famille soit expulsée de son logement. Pour se préparer, la jeune femme de 20 ans au moment de la sortie du film passe une semaine à apprendre à couper du bois, à dépecer des écureuils et à se battre. Son interprétation lui vaut des critiques dithyrambiques, les nominations pleuvent et elle devient la deuxième plus jeune femme de l’histoire à être nommée aux Oscars.

Hunger Games: Le Film (2012)

La célébrité, celle qui propulse à la une des magazines à potins, arrive avec son rôle de Katniss Everdeen. Jennifer Lawrence, qui a décroché celui de Mystique dans l’excellent reboot X-Men: Première Classe, de Matthew Vaughn, sorti en 2011, est donc une habituée des films d’action. C’est sa mère qui la convainc d’accepter d’incarner l’héroïne rebelle née sous la plume romanesque de Suzanne Collins. Elle apprend alors le tir à l’arc, le combat à mains nues et s’entraîne au point de se blesser. Le film pour adolescents est un triomphe avec ses plus de 690 M$ US au box-office et l’actrice devient alors l’héroïne de films d’action la plus rentable de l’histoire. Et si le public se passionne pour sa vie, sa manière de parler, ses gaffes et sa candeur rafraîchissante, c’est parce qu’il se reconnaît en elle.

Photo fournie par Lionsgate

Le bon côté des choses (2012)

Rien n’arrête alors Jennifer Lawrence, à qui tout réussit. Dans ce long métrage de David O. Russell – la première d’un trio de collaborations avec ce cinéaste –, elle se transforme en jeune veuve qui tombe amoureuse d’un homme atteint de bipolarité, incarné par Bradley Cooper. Cette comédie romantique dramatique séduit le public, la critique et l’industrie, Jennifer Lawrence devenant alors la deuxième plus jeune femme de l’histoire à remporter l’Oscar de la meilleure actrice.

Getty Images/AFP

Passagers (2016)

La star se laisse prendre au jeu de la célébrité, enchaîne les suites des X-Men et des Hunger Games tout en collaborant avec David O. Russell et en conservant le franc-parler décomplexé qui est le sien. La première fissure dans ce qui semble être une carrière parfaite apparaît avec Passagers, pour lequel elle est non seulement payée 20 M$ US, mais aussi en tête d’affiche avant Chris Pratt, l’autre acteur principal. Le long métrage de science-fiction touffu, maladroit et prétentieux n’obtient pas le succès escompté. Sur le tournage de Mère! (2017), de Darren Aronofsky, elle entame une liaison avec le cinéaste, leurs 20 ans de différence d’âge en faisant sourciller plus d’un. La même année, Harvey Weinstein se voit accusé de harcèlement sexuel dans un article du New York Times. Or Jennifer Lawrence a toujours entretenu de bons rapports avec le producteur, qu’elle surnomme publiquement «mon petit coquin» et avec lequel elle dit entretenir une relation «paternelle». L’opinion publique balaye l’actrice du revers de la main non sans l’insulter copieusement sur les réseaux sociaux et Le Moineau rouge (2018) sort dans une indifférence presque générale... Il est temps qu’elle se fasse oublier.

AFP

Sans rancune (2023)

Jennifer Lawrence continue de vivre à 100 à l’heure. Elle rencontre le galeriste Cooke Maroney en 2018, l’épouse en 2019 et donne naissance à leur fils, Cy, en 2022. Elle se lance dans la production avec Causeway (2022) dans lequel elle joue, puis le documentaire Bread and Roses sur les femmes afghanes. Souhaitant revenir à ses premières amours, elle tient le haut de l’affiche dans Sans rancune dont elle est également productrice. Cette comédie romantique qui se veut scandaleuse sans l’être n’a réussi, pour l’instant, qu’à récolter 49,7 M$ US pour 45 M$ US de budgets de production. Pas de doute, si remontée de carrière il doit y avoir, elle ne sera pas facile.