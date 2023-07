La canicule complique le travail des premiers répondants

La vague de chaleur qui accable présentement la province de Québec complique le travail des premiers répondants.

Bien que les paramécies aient l’habitude, chaque été, de travailler dans des contextes de canicule, les interventions prolongées dans de petits appartements mal ventilés restent un défi.

Les appels tendent qui plus est à se multiplier par temps de canicules, alors qu’un plus grand nombre de citoyens sont frappés par des coupes de chaleurs, et que la population vulnérable se trouve affectée.

La charge de travail s’en trouve ainsi augmentée pour les ambulanciers.

À Montréal, une vingtaine d’interventions ont eu lieu pour des coups de chaleur uniquement, rapporte Jean-Pierre Rouleau, porte-parole pour Urgences-santé.