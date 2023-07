L'Ukraine au 500e jour d'une guerre qui s'installe dans la durée

Au 500e jour samedi de l'invasion russe et d'une guerre éprouvante qui pourrait durer, l'Ukraine est à l'initiative, mais son offensive est lente, elle réclame encore plus d'armes et ses villes subissent toujours des bombardements.

• À lire aussi: «Vous ne les retrouverez pas ici»: incertitudes sur Wagner au Bélarus

• À lire aussi: Plus de 9000 civils tués depuis le début de la guerre en Ukraine, selon l’ONU

• À lire aussi: Six morts dans un bombardement russe dans l'est de l'Ukraine

Depuis début juin, l'armée de Kiev est à nouveau à la manœuvre pour tenter de reconquérir les territoires occupés par Moscou dans l'Est et le Sud de l'Ukraine.

Mais la tâche est ardue, les combats sont féroces.

Au prix de pertes importantes, les forces russes opposent une forte résistance avec des défenses puissantes, et l'Ukraine manque d'aviation et de munitions d'artillerie.

Les Russes «ont construit des fortifications solides, ils ont beaucoup d'équipements», résume Antonina Morakhovska, une habitante de Nikopol (Sud) âgée de 73 ans, pour qui le conflit ne se terminera pas de sitôt.

«Je vois comment les nôtres avancent que ce n'est pas facile pour eux. Il y a cette chaleur et je pense tout le temps à eux, les pauvres. Je vois comment ils sont là-bas, dans les tranchées, dans l'eau parfois dépassant leurs genoux» comme au printemps, dit-elle.

«Ça va être dur, mais nous allons vaincre tout de même (...) Je ne pense pas que ça soit bientôt, mais nous allons vaincre», prédit cette professeure retraitée.

En dépit des milliards d'aide militaire occidentale, l'armée ukrainienne n'a repris depuis le début de son offensive que quelques centaines de kilomètres carrés et libéré une dizaine de localités.

Autrement dit loin de ses succès-éclairs de l'automne, avec plus de 9000 km2 reconquis en 9 jours à l'est de Kharkiv en septembre, et 5000 km2 supplémentaires en novembre dans la région de Kherson.

Offensive «pas rapide»

«L'offensive n'est pas rapide, c'est un fait», a reconnu le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui presse les Occidentaux de lui fournir des armes à longue portée et des avions de combat F-16.

«Sans armes de longue portée, il est difficile non seulement de mener à bien les missions offensives, mais aussi, pour être honnête, les opérations défensives», a expliqué le président.

L'impatience exprimée par certains, y compris en Occident, de voir des progrès sur le front qui s'étire sur 1000 km, crispe le camp ukrainien.

«Ça me gonfle», a commenté récemment le chef de l'armée Valery Zaloujny.

D'autant que les autorités ukrainiennes entendent reprendre tous les territoires, y compris la Crimée et les régions sous contrôle de séparatistes prorusses depuis 2014.

Loin des considérations de Kiev, sur un petit marché de Nikopol, Lyoudmila Tchoudinova, 82 ans, pense à son fils de 49 ans, combattant volontaire qui récupère d'une blessure. Elle vient de lui acheter des pommes de terre.

«J'ai très peur qu'après sa guérison, il soit de nouveau envoyé au front», dit-elle, les larmes aux yeux.

Au 500e jour du conflit, l'unité des Ukrainiens reste intacte, mais leur résilience ne cesse d'être mise à l'épreuve.

Selon l'ONU, depuis l'invasion le 24 février 2022, 9000 civils, dont plus de 500 enfants, ont été tués, y compris dans des bombardements russes, en dépit d'une défense aérienne considérablement renforcée depuis le début d'année.

Ainsi fin juin à Kramatorsk (Est), quand un missile ayant atteint un restaurant a tué 13 personnes, ou encore jeudi à Lviv, grande ville de l'Ouest rarement ciblée, touchée par une frappe qui a fait 10 morts.

Manque d'eau potable

La ville de Nikopol est elle aussi régulièrement visée par les forces russes, et la moitié de ses 100 000 habitants l'on quittée.

Elle surplombe la rive occidentale du réservoir de Kakhovka, à 10 km de la centrale nucléaire de Zaporijjia, installée juste en face sur la rive opposée, et occupée depuis mars 2022 par les troupes de Moscou.

Ces derniers jours, le spectre d'une catastrophe nucléaire a plané dans la région, quand Kiev et Moscou se sont accusés mutuellement de préparer une provocation sur le site de la centrale.

Cette partie méridionale du pays a déjà été victime de la destruction du barrage de Kakhovka le 6 juin, qui a provoqué d'importantes inondations qui ont fait des dizaines de morts et détruit de nombreuses maisons.

Depuis cette catastrophe, de nombreuses localités de la région sont privées d'eau, comme Nikopol.

Coiffée d'un élégant chapeau blanc pour s'abriter d'un soleil brulant, Antonina Morakhovska est venue à l'un des points de distribution mis en place par la ville pour y récupérer des bombonnes d'eau potable.

L'alarme sonore signalant une possible frappe résonne alors, provoquant une réaction émotionnelle de la part de cette enseignante retraitée, qui vit sous la menace constante des bombardements russes.

«Quand la sirène retentit comme ça, j'ai toujours la même pensée: que vous (les Russes), salopards, creviez tous là-bas», lance-t-elle.