Météo au Québec: la vague de chaleur se poursuit avec quelques nuages prévus

Le temps s’annonce imprévisible pour l’ensemble de la province, avec une alternance de soleil et de nuages qui durera toute la journée de samedi. Une chose reste stable: la vague de chaleur se poursuit dans certains secteurs, surtout au sud du Québec.

On peut s’attendre à une probabilité d’averses et un risque d’orages cet après-midi pour la région de Montréal, selon les prédictions d’Environnement Canada. Le ciel balancera sous une rotation de soleil et de nuages. Le facteur humidex poussera la température ressentie à 35 degrés.

La Montérégie, les Laurentides, l’Abitibi-Témiscamingue, l’Estrie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Capitale-Nationale assisteront à la même alternance de soleil et de nuages que la métropole. Le facteur humidex diminuera dans certains secteurs, comme en Abitibi-Témiscamingue (29 degrés) ou encore dans les Laurentides (27 degrés).

En ce qui concerne les habitants de l’Outaouais, le ciel restera plus stable avec des nuages. Aucun risque de précipitations ou d’orages n’est prévu, et la température restera à 27 degrés, pour monter jusqu’à 34 avec le facteur humidex.

La Côte-Nord aura un temps légèrement plus frais avec une température enregistrée à 26 à Baie-Comeau (32 avec l’humidex). Sept-Îles aura un facteur humidex moins élevé avec un 28 degrés ressenti. Aucune pluie n’est à l’horaire pour cette région, mais quelques dégagements sont à prévoir.

Un avertissement de chaleur émis par Environnement Canada demeure toujours en cours. Il touche particulièrement les régions de Montréal, de la Montérégie, de l’Estrie et de la Capitale-Nationale.