Six morts lors de l’écrasement d'un jet privé en Californie

Un petit jet privé s'est écrasé tôt samedi matin en Californie et ses six occupants, dont on ignore l'identité, ont été retrouvés morts, ont annoncé les autorités.

L'avion, un Cessna C550, s'est écrasé vers 4h15 heure locale près de l'aéroport de Murrieta, au sud-est de Los Angeles, a indiqué à l'AFP l'autorité américaine de l'aviation civile (FAA), qui participe à l'enquête.

Les policiers dépêchés sur place ont découvert «un aéronef complètement englouti par les flammes dans un champ» et ont pu localiser les six occupants, dont le décès a été prononcé sur place, ont précisé dans un communiqué les services du shérif du comté de Riverside, où se trouve Murietta.

L'appareil avait décollé de l'aéroport international de Las Vegas, a précisé la FAA.

Son écrasement a provoqué un petit incendie, vite contenu, ont ajouté les pompiers.

Selon des médias locaux, un brouillard épais s'était levé dans les environs.