Un bateau de croisière fonce dans un quai à San Francisco

Le bateau de croisière Ruby Princess, qui peut transporter jusqu’à 3000 passagers, s’est heurté à un quai à San Francisco alors qu’il revenait d’un voyage de 10 jours en Alaska.

Le paquebot qui pèse plus de 113 000 tonnes s’en est tiré avec des dommages à l’arrière sur son côté gauche, rapporte CNN.

«Il n’y a eu aucun blessé et à aucun moment l’équipage et les passagers n’ont été en danger, indique la compagnie Princess Cruises dans un communiqué. Le bateau est en sécurité et tout le monde a pu descendre.»

Un passager qui était à bord lors de l’incident raconte avoir remarqué que quelque chose ne tournait pas rond.

«J’ai remarqué qu’on tournait assez rapidement, indique Paul Zasso, au média KGO, affilié à CNN. J’étais dans le milieu du bateau, j’ai regardé par la fenêtre et on était rentré dans le quai.»

Malgré une enquête lancée par la garde côtière américaine pour déterminer les circonstances de l’accident, l’opérateur du paquebot à l’intention de ne pas attendre avant d’embarquer de nouveaux passagers pour une autre croisière de 10 jours en Alaska.