Une famille terrorisée nuit après nuit par une mystérieuse créature volante

Les dernières nuits ont été peu reposantes et plutôt terrifiantes pour une famille de l’Oklahoma en raison d’une mystérieuse créature volante, rapporte la chaîne américaine News 4.

Depuis plus d’un mois, l’animal vient cogner à la porte de la résidence familiale, nuit après nuit, et la mère Carol Dillin multiplie les efforts pour démasquer et chasser la créature.

«C’est vraiment effrayant lorsqu’on entend le ''bang''», clame Mme Dillin. «Au début, je croyais que quelqu’un frappait des balles de baseball sur la maison. Par la suite, ça sonnait davantage comme des ballons de basketball.»

La caméra de surveillance de la maison a capté l’animal, mais les images ne permettent pas d’établir hors de tout doute de quoi il s’agit.

Deux experts consultés par News 4 ont avancé qu’il s’agirait d’un grand papillon, mais Carol Dillin demeure convaincue que c’est une chauve-souris.

«J’ai vu assez de vidéos pour le savoir. À cause des ailes festonnées, je sais que c’est une chauve-souris», maintient-elle.

Plusieurs tentatives pour effrayer la créature

Chose certaine, Carol Dillin n’a pas ménagé ses efforts pour décourager l’animal de venir cogner à sa porte chaque nuit.

Elle a utilisé des insecticides, installé une armoire et des coussins derrière sa porte pour couper le son et fermé les lumières, mais la créature continue de venir la réveiller.

Mme Dillin a également installé un hibou en plastique et un faux squelette pour effrayer la bête, mais rien ne semble fonctionner.

Elle envisage maintenant d’entourer la porte arrière en ajoutant une section à sa maison; des entrepreneurs doivent se rendre à sa résidence prochainement pour effectuer une estimation des travaux.