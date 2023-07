Vrai ou faux: sept mythes populaires sur la crème solaire

La saison estivale bat son plein, et les prochaines semaines s’annoncent les plus chaudes de l’année: voici sept croyances populaires sur la crème solaire, démystifiées pour vous permettre de profiter au maximum du soleil sans brûler, selon une compilation de «Global News».

1-Toutes les crèmes solaires sont les mêmes

Deux points doivent être pris en compte au moment de l’achat d’une crème: les facteurs de protection solaire (FPS) et la protection à large spectre, selon les informations de «Global News».

Les crèmes solaires à large spectre offrent une protection des rayons ultraviolets (UVA) et des rayons de longueurs d'onde moyennes (UVB), selon le site Web de Santé Canada, qui causent les coups de soleil et peuvent augmenter les risques de cancer de la peau.

L’Association canadienne de dermatologie recommande ainsi une crème solaire à large spectre avec un FPS de 30 ou plus. Selon la Société canadienne du cancer, des crèmes solaires avec un FPS de 15 vous protègent des rayons du soleil à 93 %, alors que celles avec un FPS de 30 vous protègent des rayons à 97 %.

2-Il n’est pas nécessaire d’en mettre quand c’est nuageux

Ce mythe est l’un des plus populaires, bien qu’il soit entièrement faux. Les rayons UV peuvent pénétrer les nuages, le smog et le brouillard pour venir s’attaquer à votre peau, explique Sunil Kalia, professeur associé au département de dermatologie et de sciences de la peau de l'université de Colombie-Britannique.

«C’est encore pire pendant l’été, puisque les rayons UV sont beaucoup plus forts, même si le ciel est couvert de nuages. Les rayons UVA passent assurément au travers», a-t-il ajouté au média anglophone.

Il est aussi important de porter de la protection solaire si vous vous assoyez près d’une fenêtre dans la maison ou si vous conduisez, a indiqué Jill Dunn, experte en beauté basée à Toronto, à «Global News».

3-Il faut mettre de la crème solaire au moins 20 minutes avant de s’exposer au soleil

Si bien appliquée, la crème solaire vous protège du soleil dès qu’elle est sur la peau. Vous n’avez donc pas à vous soucier d’en mettre quelques minutes avant de sortir de la maison.

4-Mieux vaut plus que pas assez?

Selon Sunil Kalia, une «cuillère à thé» de crème solaire est suffisante pour votre visage. En ce qui concerne le reste de votre corps, la quantité de crème dépend des vêtements portés et des parties du corps exposées au soleil.

Les vêtements, surtout ceux faits de matériaux polyester, offrent une excellente protection du soleil.

5-Il faut mettre de la crème toutes les deux heures

Bien que certaines bouteilles de crème solaire recommandent l’utilisation toutes les deux heures, le professeur en dermatologie affirme que le niveau d’activité a une plus grande influence sur la quantité de crème à étendre sur son corps.

Selon lui, la règle générale est de remettre de la crème solaire si vous allez vous baigner ou si vous suez beaucoup.

6-Les produits de beauté offrent la même protection que la crème solaire

De plus en plus de produits de beauté, que ce soit des crèmes hydratantes ou du fond de teint, affirment sur leurs étiquettes qu’elles contiennent des FPS.

Même si c’est positif, Jill Dunn souligne qu’elle ne compterait pas sur ces produits pour assurer une bonne protection solaire.

L’experte en beauté prévient aussi que mettre de la crème solaire avec un FPS de 50 et utiliser un fond de teint avec un FPS de 30 ne donne pas un FPS de 80.

7-L’âge ne joue pas un rôle quant à la résistance au soleil

Plusieurs facteurs peuvent rendre un individu plus susceptible aux coups de soleil, et l’âge en est un, selon Sunil Kalia.

«Les jeunes ont tendance à obtenir plus de coups de soleil. On pense que c’est peut-être dû à leur peau qui est plus mince», a-t-il expliqué.

Les risques de mélanome ou d’autres cancers de la peau sont plus élevés chez les personnes plus jeunes. Les personnes de 65 ans et plus possèdent aussi une peau qui est plus à risque de coups de soleil, mais elles passent généralement moins de temps au soleil que les jeunes.