Découvrez ce fruit: c’est la saison de la camerise!

La chaleur et la pluie des dernières semaines ont été favorables à la production de camerises, un fruit qui pousse en abondance dans certains champs de la province.

«La saison s’annonce très bonne. La pollinisation a été super bonne. Beaucoup de bourdons, beaucoup d’abeilles, donc on a quand même beaucoup de fruits», détaille en entrevue à TVA Nouvelles Pascal Thibault, de la Ferme Picard à l’Île d’Orléans.

La camerise a un goût qui rappelle à la fois le bleuet et la framboise.

«C’est très riche en fibres aussi. Une camerise contient beaucoup plus d’eau qu’un bleuet», explique Andrée Robitaille-Picard.

Même si le fruit est encore généralement méconnu, il suscite un intérêt croissant.

Le Québec est la province qui produit le plus de camerises au Canada.

«On est le plus gros producteur en termes de volume et de quantité de plants plantés. On se démarque à ce niveau-là. Même, on se démarque à l’échelle mondiale, on est un leader un peu dans la culture de la camerise», détaille à TVA Nouvelles Manuel Gosselin, président de Camerise Québec.