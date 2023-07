Gaspillage alimentaire: réduire sa facture d’épicerie en consommant mieux

Au Québec, le gaspillage alimentaire coûte en moyenne 1300$ par ménage en moyenne, chaque année. C’est plus de 1,2 million de tonnes d’aliments qui ont été jetées en 2022. Devant ces chiffres, Québec va de l’avant sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Mais, quoi faire pour éviter le gaspillage alimentaire?

L’expert en lutte contre le gaspillage alimentaire, Éric Ménard, mentionne en entrevue au Québec Matin que tout d’abord, il est primordial de regarder ce que vous possédez déjà à la maison, ensuite vous complétez.

«Souvent, on part sur des envies d’acheter des aliments précis, on va aller à l’épicerie acheter plein de nouveaux aliments, alors qu’il y avait peut-être d’autres aliments sur le point de se perdre dans le frigidaire», ajoute-t-il.

Les ingrédients les plus périssables, tels que les fruits, les légumes ou les viandes, doivent être dans votre liste de priorité. «On doit ajuster notre menu en fonction de ce qu’on a déjà, pour moins gaspiller», précise M. Ménard.

Également, avoir une liste à l’épicerie est un bon choix pour éviter l’achat d’aliments dont vous n’aviez pas besoin.

Vous pouvez profiter tout de même des rabais si vous le désirez, mais «vous devez le faire intelligemment, avec lucidité», note-t-il.

Souvent, il est mieux de ne pas profiter du rabais, si vous n’avez aucune idée de quand vous allez le consommer. «Si on achète un brocoli deux pour un et on gaspille un des deux, on n’est pas rentré dans notre argent», lance l’expert.

«Jeter des aliments, c’est jeter de l’argent!»

Plus que vous jetez des aliments, plus que votre facture s’élève.

Étant dans une société de surconsommation, le gaspillage devient banalisé. Les gens ont tendance à se dire : «Pourquoi je mangerais un produit qui n’est pas optimal? Alors que je peux juste le jeter et aller en acheter un autre?», note-t-il.

Cependant, il est important de changer les pratiques à ce niveau-là.

Il ne faut pas voir les dates de péremption comme l’obligation de jeter l’aliment après la date inscrite.

Pour l’expert, un encadrement et une meilleure compréhension sont nécessaires pour éviter le gaspillage.

«Cela ne veut pas dire qu’il faut jeter, il faut les consommer plus rapidement une fois qu’on a dépassé la date. Ce n’est pas parce que c’est meilleur avant, que ce n’est plus bon après», conclut M. Ménard.