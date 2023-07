L'adhésion de l’Ukraine à l'OTAN irréaliste?

Alors que les membres de l’OTAN s’apprêtent à se réunir en Lituanie et que le président ukrainien réclame l’adhésion de son pays à l’alliance, une telle solution semble bien peu probable, affirme un expert.

En entrevue à LCN, le spécialiste en politique américaine, Luc Laliberté, a commenté la sortie du président des États-Unis, Joe Biden, qui a déclaré que l’Ukraine n’était probablement pas prête à se joindre à l’OTAN.

«M. Biden est prudent. M. Biden est pragmatique dans ce dossier-là», estime M. Laliberté.

Pour le spécialiste en politique américaine, la déclaration de Joe Biden est d’abord stratégique. Si l’OTAN accélérait le processus et acceptait l’Ukraine dans ses rangs rapidement, ça renforcirait le sentiment du président russe Vladimir Poutine d’être encerclé par l’OTAN.

«Envoyer un message qu’on va permettre à l’Ukraine de rentrer dans l’OTAN, c’est peut-être aussi envoyer un message à M. Poutine de s’accrocher dans ce conflit-là, de demeurer sur le terrain et d’y rester le plus longtemps possible», explique Luc Laliberté.

Ce dernier mentionne également qu’il existe déjà de la dissension au sein des membres de l’OTAN quant à l’adhésion de l’Ukraine.

De plus, en vertu de l’article 5 de l’OTAN, les pays membres devraient déclarer la guerre à la Russie si l’Ukraine rejoignait l’alliance.

«À très court terme, ça engagerait tout le monde au même niveau, ou à peu près, dans une réaction automatique», indique M. Laliberté.

Néanmoins, le président Zelensky est loin d’avoir tout perdu, croit l’expert. En réclamant une adhésion et plus de soutien, le leader ukrainien a déjà obtenu, et devrait continuer d’obtenir, davantage de munitions et d’aide de la part des pays de l’OTAN.

«À court terme, c’était vraiment de rêver que de s’attendre à intégrer les rangs de l’OTAN», résume Luc Laliberté.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.