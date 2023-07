Noyade d’une femme de 60 ans au Lac Pike en Outaouais

Une femme de 60 ans qui était partie se baigner dans le Lac Pike à La Pêche, en Outaouais, s’est noyée, dimanche après-midi.

Les policiers ont été appelés sur place vers 13 h 20 concernant une femme retrouvée inconsciente dans le lac.

Des manœuvres de réanimations ont été effectuées, mais malheureusement, son décès a été constaté au centre hospitalier.

Selon les premières informations, la victime, âgée de 60 ans, et son mari se trouvaient au Club des Cinq Lacs pour profiter des installations pour la baignade lorsque l’incident s’est produit.

La femme portait une bouée de nage en eau libre et savait nager, selon la famille.

«Pour l’instant tout porte à croire qu’il s’agit d’une noyade et une enquête du coroner a été ouverte pour déterminer les causes et circonstances du décès», a indiqué la police de la MRC de l’Outaouais.