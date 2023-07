Olivia Rodrigo admet qu'il est «impossible de ne pas avoir de difficultés» dans l'industrie de la musique

Olivia Rodrigo a admis qu'il était «impossible de ne pas avoir de difficultés» avec un style de vie aussi intense.

Dans une interview pour Apple Music, on a demandé à la chanteuse de «drivers license» si elle avait connu des périodes de perte de confiance en soi et comment elle avait géré les bas de sa carrière.

Répondant par l'affirmative, elle a expliqué: «Je pense qu'il est impossible de ne pas avoir de difficultés avec un style de vie aussi intense, mais je pense que j'ai un système de soutien vraiment merveilleux autour de moi, des parents merveilleux, une équipe merveilleuse, des amis merveilleux et je compte vraiment sur eux.»

«Je ne sais pas ce que je ferais sans ça, mais oui, c'est une période assez folle et je suis reconnaissante pour tout cela, mais sans aucun doute, ça fait beaucoup», a ajouté la star de 20 ans.

Lors de l'interview, le présentateur lui a demandé si elle se retenait ou lâchait tout lorsqu'elle canalise ses émotions dans ses chansons. «Je pense que c'est un peu des deux, je pense que lorsque vous écrivez quelque chose et que vous êtes dans ce flux créatif, vous ne pouvez jamais penser à "Oh, est-ce trop intense, oh mon Dieu, je vais bouleverser les gens", a-t-elle expliqué. Je pense que ça vient peut-être après parce que vous savez, je pense qu'il est impossible de ne pas y penser, mais j'essaie vraiment de penser à ce que je ressens et à ce que je veux dire quand je suis assise au piano.»

Le deuxième album studio d'Olivia Rodrigo, «Guts», devrait sortir le 8 septembre.