Un adolescent en vacances se fait tuer à Puerto Rico

Un Américain de 17 ans en vacances avec ses proches à Puerto Rico a été assassiné le 1er juillet dernier.

Tommy Grays III, originaire du Maryland, a perdu la vie sur la plage d'Isla Verde, selon «NBC 4» lors d’une fusillade.

Le tireur présumé, Carlos Aníbal Rosado Martinez, 23 ans, aurait tiré sur l'oncle et le beau-père de l'adolescent. Martinez a été blessé au visage et hospitalisé. Il fait notamment face à des accusations de meurtre et de tentative de meurtre.

Selon les autorités, une dispute aurait tourné au drame. Le père de l’adolescent, qui se nomme également Tommy Grays, a expliqué que son fils s’était d’abord interposé pour éviter que la situation ne dégénère.

«Mon fils avait en fait empêché la situation de se produire, a-t-il dit. Il est ensuite retourné à la plage et était dans l'eau avec son beau-père quand le gars est revenu en courant en leur tirant dessus.»

«Mon garçon était un enfant innocent sans une once de violence en lui, a-t-il ajouté. Il ne s’était jamais battu de sa vie. Lorsqu’il a perdu la vie, les autorités de l’endroit ont présenté mon fils comme un jeune violent. Ça ne faisait aucun sens à mes yeux.»

L’adolescent est le troisième touriste assassiné en l’espace de deux mois à Puerto Rico.

Selon le père de la plus récente victime, les autorités ont tenté de blâmer les visiteurs, dans le but de protéger le secteur touristique.

«Tout a été tourné comme si le touriste était l'agresseur dans la situation, et ce n'était pas du tout le cas», a indiqué Tommy Grays.