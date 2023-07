Un chef du groupe armé État islamique tué par l’armée américaine

Les États-Unis ont mené une attaque ciblée afin de tuer un chef du groupe armé État islamique.

La cible de cette attaque était Usamah al-Muhajir, un chef du groupe terroriste qui opérait dans l’est de la Syrie.

Il a été éliminé avec succès par l’armée américaine.

«Cela va perturber et limiter la capacité de l’EI de planifier et de mener des attaques terroristes, indique la US Central Command par voie de communiqué. Il n’y a rien qui nous mène à croire que des civils auraient été tués dans cette opération.»

«Le groupe armé État islamique demeure une menace, et pas seulement dans cette région», ajoute-t-on.

L’attaque a été menée à l’aide d’un drone de combat de type MQ-9.