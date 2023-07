Une femme de 18 ans est recherchée à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver une femme de 18 ans qui manque à l’appel depuis samedi.

Jeanne Bourque aurait été vue pour la dernière fois vers 1h 30 dans le secteur du Parc du Père-Marquette. Elle se déplacerait à pied et possiblement en transport en commun. Selon le SPVM, elle pourrait fréquenter l’Île de Montréal et les secteurs de Rosemont-La-Petite-Patrie.

La jeune femme a les cheveux blonds et les yeux bleus. Elle mesure 1,60 m (5 pi. 2 po.) et pèse 52 kg (115 lb.). Elle porterait un chandail à manches courtes noir, un short de type cuissard noir et des souliers Adidas noirs avec ligne blanche. Jeanne Bourque s’exprime en français.

Les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911.