Que ce soit la Russie et l’Ukraine, les États-Unis et la Chine ou encore les deux Corée, de nombreuses tensions existent entre diverses nations et tournent parfois en affrontements militaires.

Toutefois, en l’absence de conflit armé direct, il est bien difficile de dire quel pays possède la plus puissante armée. C’est pourquoi le site Global Firepower dresse chaque année une liste des pays en les classant selon leur puissance militaire.

Pour présenter ce classement, plusieurs facteurs sont pris en considération, notamment le nombre de soldats, les équipements, les véhicules, les capacités logistiques, les moyens financiers et la situation géographique.

En analysant une dizaine d’éléments, le site web attribue à chaque pays un pointage appelé «PowerIndex». Une puissance militaire parfaite, si elle existait, obtiendrait un «PowerInder» de 0. Plus le pointage est élevé, moins la force militaire d’un pays est jugée puissante.

En vertu de ce système de classement, voici les 30 plus grandes puissances militaires au monde :

1- États-Unis | PowerIndex : 0,0712

2- Russie | PowerIndex : 0,0714

3- Chine | PowerIndex : 0,0722

4- Inde | PowerIndex : 0,1025

5- Royaume-Uni | PowerIndex : 0,1435

6- Corée du Sud | PowerIndex : 0,1505

7- Pakistan | PowerIndex : 0,1694

8- Japon | PowerIndex : 0,1711

9- France | PowerIndex : 0,1848

10- Italie | PowerIndex : 0,1973

11- Turquie | PowerIndex : 0,2016

12- Brésil | PowerIndex : 0,2151

13- Indonésie | PowerIndex : 0,2221

14- Égypte | PowerIndex : 0,2224

15- Ukraine | PowerIndex : 0,2516

16- Australie | PowerIndex : 0,2567

17- Iran | PowerIndex : 0,2712

18- Israël | PowerIndex : 0,2757

19- Vietnam | PowerIndex : 0,2855

20- Pologne | PowerIndex : 0,3406

21- Espagne | PowerIndex : 0,3556

22- Arabie saoudite | PowerIndex : 0,3626

23- Taïwan | PowerIndex : 0,3639

24- Thaïlande | PowerIndex : 0,3738

25- Allemagne | PowerIndex : 0,3881

26- Algérie | PowerIndex : 0,3911

27- Canada | PowerIndex : 0,3956

28- Argentine | PowerIndex : 0,4243

29- Singapour | PowerIndex : 0,4613

30- Grèce | PowerIndex : 0,4621