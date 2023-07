Agressions sauvages en pleine rue: ils écopent 10 et 15 ans d’incarcération

Deux Montréalais qui s’en étaient pris sauvagement et gratuitement à des individus croisés au hasard sur le boulevard Saint-Laurent ont non seulement écopé de 10 et 15 ans de pénitencier, mais ils ont en plus été étiquetés «délinquants à contrôler».

«Les infractions commises étaient graves et brutales», a rappelé la juge Nathalie Duchesneau en condamnant Philippe Henri Nguene Nguene et Lentz Lowry Lapaix, ce lundi au palais de justice de Montréal.

Impassibles, les accusés de 28 et 27 ans n’ont pas bronché en écopant de ces peines exemplaires, tout comme quand la magistrate a ordonné qu’ils soient soumis à des conditions de surveillance pendant cinq ans, une fois qu’ils seront libérés.

Mais s’il s’agit d’une mesure relativement rare, elle était nécessaire pour protéger le public, a tranché la juge en rappelant la « brutalité » des agressions qu’ils avaient commises en août 2019.

Ils cherchaient le trouble

Ce soir-là, les accusés se trouvaient dans le secteur des bars du boulevard Saint-Laurent quand, totalement gratuitement, ils s’en sont pris à des passants croisés au hasard. Dans des images de surveillance, on voit une victime se faire ruer de coups de pied à la tête, tandis qu’un passant essayant d’intervenir se fait tabasser à son tour.

Courtoisie

Puis, peu après, les deux accusés s’en sont pris à deux jeunes en les insultant et en les giflant, tabassant au passage un bon samaritain qui avait tenté de les protéger.

Au total, ils ont fait six victimes, dont une qui a passé 40 jours dans le coma.

«J’ai des craintes pour l’avenir, car je dois faire le deuil de la personne que j’étais avant», a dit l’une d’elles.

Une jeune femme s’est pour sa part dite «emprisonnée dans son anxiété», en ajoutant que si les accusés étaient détenus, «nous aussi nous sommes en prison à la maison, par la peur».

Pas de clémence

Nguene Nguene et Lapaix avaient finalement été retracés. Lors de son arrestation, ce dernier était en possession d’une arme à feu chargée.

Capture d’écran d’images déposées en preuve à la Cour

Déclarés coupables d’une kyrielle d’accusations, les deux agresseurs espéraient s’en sortir avec des peines de cinq et six ans d’incarcération. Et ils espéraient un peu de clémence en raison des conditions de détention difficiles qu’ils disent avoir vécu.

Mais ce n’était pas assez sévère, a tranché la juge en rappelant que les accusés n’étaient pas des enfants de chœur. Car même en détention préventive, ils ont continué à cumuler les infractions. Leur risque de récidive est d’ailleurs important, selon des évaluations d’experts.

Ainsi, la juge s’est plutôt rapprochée de la suggestion de Me Alexis Dinelle, de la Couronne, qui réclamait 13 et 18 ans de pénitencier. Elle a également ordonné que le duo soit déclaré délinquant à contrôler pendant cinq ans après leur sortie de prison.