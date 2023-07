[PHOTOS] Airbnb infesté de punaises de lit à Montréal: couverte de piqûres, une jeune Française vit un véritable cauchemar

Il aura fallu l’intervention de l’Agence QMI pour que Airbnb rembourse finalement une cliente française, qui a vécu un véritable cauchemar à Montréal quand elle s’est retrouvée dans un appartement infesté de punaises de lit.

• À lire aussi: Elle poursuit Airbnb après la mort de son père intoxiqué au monoxyde de carbone

• À lire aussi: Hébergement touristique: Airbnb interdit à Lévis dans la grande majorité des zones résidentielles

«C’était complètement horrible, j’avais des boutons partout sur le corps, et même sur le visage. C’était de grosses piqûres et c’était très douloureux», raconte Eunice Courte, qui a loué un Airbnb dans Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, pendant la fin de semaine du Grand Prix en juin dernier.

Photo fournie par Eunice Courte

C’est au cours de sa deuxième nuitée à se faire piquer que la jeune femme a réalisé qu’elle partageait son lit avec des punaises. «Jusque-là, j’avais pensé que c’était des moustiques, mais je n’en entendais pas. C’est là que j’ai allumé la lumière, et que je les ai vues», se souvient-elle.

Sans attendre, Eunice Courte s’est précipitée sur son téléphone pour mettre Airbnb au fait de la situation, et pour essayer de joindre le propriétaire du logement qu’elle louait.

Photo fournie par Eunice Courte Des punaises de lit dans un Airbnb à Montréal

Photo fournie par Eunice Courte Des punaises de lit dans un Airbnb à Montréal

Photo fournie par Eunice Courte Des punaises de lit dans un Airbnb à Montréal

Photo fournie par Eunice Courte Des punaises de lit dans un Airbnb à Montréal









Trouver un hôtel

Devant l’évidence que la cliente ne pouvait pas rester dans cet appartement, un représentant de l’entreprise lui a demandé d’aller séjourner dans un hôtel pour éviter de transporter des punaises dans un autre Airbnb. Il lui a également assuré que sa nuit d’hôtel serait entièrement remboursée par la compagnie.

«Je leur ai demandé de me trouver un hôtel, car je devais nettoyer mes affaires et il était difficile de trouver une chambre à Montréal pendant la fin de semaine du Grand Prix. Au bout de deux heures, ils m’ont dit qu’ils ne trouvaient rien, et que je devais me débrouiller.»

Dans l’intervalle, le propriétaire du logement infesté est entré en contact avec Mme Courte, et s’est dit désolé de la situation avant de se présenter sur les lieux un peu plus tard avec une trousse pour retirer les punaises.

Remboursement

La jeune femme a finalement réussi à trouver une chambre d’hôtel, au coût de 180$ pour une nuit. Malgré ce qui lui avait été promis, elle n’a initialement reçu qu’un remboursement de 144$, alors qu’elle avait déboursé 175$ pour trois nuits dans le Airbnb, et plus de 180$ à l’hôtel. Rappelons que le chiffre d’affaires d’Airbnb était de 8,4 milliards $ en 2022.

L’entreprise a finalement remboursé ce qu’elle devait à Mme Courte après que l’Agence QMI a demandé une explication vendredi dernier. Dans un courriel, un représentant de Airbnb a également assuré que le logement en question a été suspendu de la plateforme jusqu’à nouvel ordre.

Même si elle est satisfaite d’avoir finalement récupéré son argent, Eunice Courte ne trouve «absolument pas normal» que l’intervention d’un journaliste ait été nécessaire.

Photo fournie par Eunice Courte

Selon l’avocat spécialisé en protection du consommateur Patrick Snider-Belley, Airbnb «navigue dans un flou juridique» lorsqu’elle fait face à ce genre de situation étant donné qu'elle est surtout un «intermédiaire» entre des particuliers.

«Mais c’est dans leur intérêt d’essayer de régler ce genre de problème, car si trop de gens s’adressent à des journalistes ou des avocats, ça peut finir par porter atteinte à leur réputation.»