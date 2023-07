Attention lorsque vous couchez vos bébés! Voici certaines erreurs à éviter

Avertissement aux parents lorsque vous couchez vos enfants, prêtez attention aux accessoires que votre bébé porte, certains pourraient être mortels, selon l’organisation de premiers soins aux bébés et aux enfants, le CPR Kids.

Au moment du coucher, il est important de retirer le bonnet ou le gilet à capuche de votre bébé. «Si le visage de votre enfant est non couvert durant la nuit, cela peut réduire les risques d’une mort soudaine ou inattendue», commente l’organisation au média The Mirror.

Selon le Br Bec Thornton, gestionnaire en promotion de santé chez Nez rouge, retirer ces accessoires peut réduire le risque de suffocation de l’enfant.

Également, ces bonnets et gilets à capuches peuvent entraîner une surchauffe, puisque les bébés régulent leur température corporelle avec leur tête et leur visage.

Cette situation survient à plus de 200 bébés au Royaume-Uni, chaque année. Le plus grand risque serait lorsqu’ils sont âgés de six mois et moins et lorsqu’ils dorment.

Dans une publication Facebook par CPR Kids, ceux-ci mentionnent que prendre ces précautions avant le coucher de votre bébé peut réduire le risque du syndrome de mort subite du nourrisson (SBS).