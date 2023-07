Au moins dix morts dans deux fusillades en Équateur

Au moins dix personnes ont été tuées et dix autres blessées dans deux fusillades dimanche à Guayaquil, l'une des villes d'Équateur où il y a le plus de violences et qui est sous la coupe des trafiquants de drogue, ont annoncé lundi le bureau du procureur.

Elles se sont produites dans deux quartiers pauvres de Guayaquil.

Il y a d'abord eu «une fusillade» à Siete Lagos, dans le sud de Guayaquil, où «quatre morts et dix blessés, dont trois mineurs» de deux, 13 et 14 ans ont été recensés, selon le parquet.

«Plusieurs coups de feu ont été tirés avec des armes de différents calibres», a précisé le lieutenant-colonel Ramiro Arequipa, le chef de la police du district sud de Guayaquil, dans une vidéo diffusée sur Twitter.

Une autre fusillade dans le nord de cette ville, dans le quartier de La Florida, «ont fait six morts», a dit le bureau du procureur sans plus de détails.

La province de Guayas, dont la capitale est Guayaquil, a enregistré le plus grand nombre de morts violentes depuis le début de l'année (1.531 meurtres).

De telles attaques sont devenues fréquentes en Équateur, principalement à Guayaquil, un grand port situé dans le sud-ouest où 11 personnes ont péri en juin dans deux échanges distincts de coups de feu. Ces fusillades sont la conséquence d'une lutte de pouvoir entre gangs qui se disputent les marchés et les routes de la drogue.

Situés entre la Colombie et le Pérou, les plus grands producteurs du monde de cocaïne, l'Équateur connaissent la pire escalade de violences de son histoire récente.

La criminalité liée à la drogue a entraîné un quasi-doublement entre 2021 et 2022du taux d'homicides, qui est passé de 14 à 25 pour 100.000 habitants.

Les affrontements entre bandes de trafiquants de drogue ont par ailleurs conduit à des massacres à répétition dans les prisons équatoriennes, avec plus de 420 détenus tués depuis février 2021.