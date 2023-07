Cet étudiant québécois pourrait battre le record Guinness du plus grand nombre de diplômes

Alexandre Lecompte a toujours aimé travailler avec les gens. Après avoir occupé différents emplois en gestion de commerces jusqu’en 2010, l’homme de 34 ans, originaire de Cowansville, s’est tourné vers les écoles, puis la DPJ, où il a travaillé pendant plusieurs années comme intervenant social.

Ce dernier emploi était plutôt stressant et prenant, alors durant la dernière année, Alexandre a manifesté le désir de retourner en gestion de commerces, mais son expérience lui paraissait un peu datée.

En cherchant sur le Web, il est tombé sur le programme de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) – Gestion de commerces offert par le Service de la formation continue et aux entreprises du Cégep André-Laurendeau, une formation tout indiquée pour lui.

En effet, ce programme lui a permis de faire reconnaître ses compétences, ses connaissances et son savoir-faire dans le but d’obtenir une attestation d'études collégiales (AEC) dans son domaine.

Et qui sait, peut-être même lui permettre de battre un record Guinness en obtenant le plus grand nombre de diplômes, lui qui en compte déjà plusieurs à son actif !

Une formation sur mesure

Getty Images/iStockphoto

Dans cette formation en gestion de commerces, complétée à distance, Alexandre a eu la chance d’être encadré par une enseignante qui a identifié ses compétences maîtrisées et celles à acquérir, au besoin. « Elle a vraiment pris le temps de bien répondre à toutes mes questions. Même si la formation était à distance, je me suis senti bien accompagné ! », souligne Alexandre.

Le petit plus du programme selon lui ? La RAC en gestion de commerces propose un horaire flexible, ce qui permet de continuer à travailler, tout en poursuivant ses études. Une belle façon de se perfectionner, sans mettre un frein à sa carrière ! De plus, la reconnaissance est obtenue en conformité avec les programmes officiels du ministère de l’Enseignement supérieur.

Parmi les compétences développées dans son RAC, on note :

Gérer un commerce ;

Connaître les techniques de vente de produits ou de services ;

Effectuer de la recherche commerciale ;

Effectuer l'acquisition et la gestion des stocks ;

Gérer des budgets ;

Coordonner le service à la clientèle ;

Et élaborer des stratégies de commerces électroniques.

Aujourd’hui, Alexandre travaille comme représentant aux ventes chez un concessionnaire Kia à Granby. Grâce à sa formation, il se sent outillé : lui qui a quitté le domaine de la vente il y a plus de dix ans a ressenti le besoin d’être mis à jour dans ses pratiques professionnelles.

« Maintenant, je mets en application ce que j’ai appris : la représentation commerciale, le service à la clientèle, le marketing... », explique-t-il. « Je suis une personne ouverte, honnête et qui ne presse pas les clients, c’est pourquoi ils reviennent me voir. Ils se sentent à l'aise et en confiance, parce que je suis ouvert à leurs propositions et à leurs besoins, au lieu de faire de la vente à pression », confie-t-il.

Atteindre un record Guinness ?

La RAC n’est pas le seul diplôme complété par Alexandre. En parallèle de sa carrière, le jeune homme poursuit des études à temps partiel.

« Avec ces différentes formations, mon objectif est d'être autonome dans mes tâches de travail : mettre en pratique mes cours en bureautique en montant des documents Excel, ou encore être en mesure de prendre de belles photos des véhicules d'occasion pour me différencier des autres vendeurs », explique-t-il.

À l’heure actuelle, il détient 21 diplômes d'études collégiales (DEC) et 11 diplômes d'études professionnelles (DEP) : en secrétariat, en éducation spécialisée, en intervention en loisirs, en intervention sociale... C’est pas mal !

Comme certains cours sont crédités d’un programme à l’autre, l’étudiant peut compléter des diplômes assez rapidement. « On m’a mis au défi de faire mettre mon nom dans le Livre des records Guinness comme étant celui qui a le plus de diplômes. Selon mes recherches, je pourrais y arriver ! », déclare-t-il.

Propulsez votre carrière et mettez à jour vos connaissances grâce au programme de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) offert par le Service de la formation continue et aux entreprises du Cégep André-Laurendeau. D'ailleurs, une séance d’information est prévue le 13 juillet à 18 h pour en connaître davantage sur la RAC – Gestions de commerces. Inscrivez-vous dès maintenant !