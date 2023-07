Course contre la montre en France pour retrouver un petit garçon de 2 ans disparu

Près de 48 heures après la disparition d'un petit garçon de deux ans, enquêteurs et volontaires tentaient lundi de retrouver celui qui a disparu après avoir échappé à la vigilance de ses grands-parents, dans un village des Alpes françaises.

Les recherches se concentrent autour du hameau du Haut-Vernet et ses 25 habitants à l'année, situé à plus d'un kilomètre du village du Vernet: une soixantaine de gendarmes, dont des renforts spécialistes du secours en haute montagne, un hélicoptère et un chien Saint-Hubert, à l'odorat très développé, sont notamment mobilisés.

AFP

Des pompiers, dont certains spécialistes en recherche cynophile, et environ 200 volontaires sillonnent les zones montagneuses, escarpées, parsemées de petits cours d'eau, pour retrouver Emile, qui, s'il s'est perdu, aurait déjà passé deux nuits et une journée seul, sans boire ni manger, dans des conditions de chaleur difficile, le département étant passé en vigilance canicule.

Ces premières recherches sont «cruciales pour pouvoir optimiser nos chances» de le retrouver, avait indiqué dimanche le préfet Marc Chappuis, en référence au cap déterminant des 48 heures de disparition.

AFP

Le petit garçon, qui venait d'arriver pour les vacances chez ses grands-parents maternels, au Haut-Vernet, a disparu vers 18h samedi.

Selon de premiers éléments de l'enquête, il a quitté «le lieu de résidence de ses grands-parents» et a été vu «dans une rue descendante par deux personnes. C'est là que nous perdons ensuite sa trace», selon le parquet.

Un appel à témoins a également été lancé avec la photo de l'enfant, un blondinet aux yeux marrons, haut de 90 cm, portant un haut jaune, un short blanc et des chaussures de randonnée.

AFP

La loi prévoit qu'une enquête de ce type dure huit jours maximum. «Nous travaillons sur toutes les hypothèses, nous faisons toutes les vérifications», a souligné le parquet.

Le village du Vernet, 125 habitants, est situé à 1200 mètres d'altitude, dans le massif des Trois-Évêchés, là où un Airbus A320 de la Germanwings s'était écrasé en 2015.

L'accident, volontairement provoqué par le copilote de l'appareil, avait entraîné la mort des cinq autres membres d’équipage et des 144 passagers originaires de 19 pays, en majorité des Allemands et des Espagnols. Une stèle en hommage aux victimes a justement été érigée au Vernet.