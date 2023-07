«De la grosse pluie torrentielle» au Québec en raison d’un «nouveau» phénomène

Le nord-est de l’Amérique du Nord, dont l’extrême sud du Québec, est et sera durement frappé par des pluies diluviennes. Pourquoi autant de précipitations liquides?

Dans les États de New York et du Vermont, quelque 190 mm de pluie sont tombés en quelques heures, l’équivalent de deux mois de précipitations liquides.

En entrevue sur les ondes de LCN, le météorologue Gilles Brien explique que le système dépressionnaire est une «rivière atmosphérique».

«La dépression est alimentée par un nouveau phénomène, la rivière atmosphérique. C’est un robinet ouvert avec une humidité constante des tropiques, et présentement sur l’État du Vermont surtout [il y a] beaucoup de glissements de terrain et d’inondations», informe-t-il.

En Estrie, des quantités supplémentaires allant jusqu’à 110 mm sont prévues, ce qui pourrait causer des crues subites, souligne Environnement Canada. La région et plusieurs secteurs du centre et de l’est de la province font d’ailleurs l’objet d’avertissements de pluie.

«Le sol est déjà saturé d’eau depuis deux semaines. On a reçu 50 à 100 mm de pluie. C’est déjà plus d’un mois de pluie qui est tombée en quelques jours [...] Le maximum de pluie va tomber sur le sud de l’Estrie, la Beauce, les régions d’Acton Vale, Saint-Hyacinthe. Et ça, ça peut amener des glissements de terrain, c’est certain», a-t-il détaillé.

«Ça va se poursuivre jusqu’à mercredi. C’est pas vraiment bon pour des gens qui sont en vacances [...] la pluie s’étend à Montréal aussi, mais à Montréal on est sauvé un peu, on va peut-être connaitre 30 mm de pluie, mais si vous allez vers l’est, vers Québec, vers Trois-Rivières, attendez-vous vraiment à de la grosse pluie torrentielle.»

