[À VOIR] De rares chutes de neige en Afrique du Sud

Des chutes de neige ont surpris lundi les habitants de Johannesburg et d'autres régions d'Afrique du sud, un phénomène météorologique rare dans le pays où les autorités ont prévenu de la fermeture possible de routes et d'un risque d'une baisse des températures.

Les habitants de Johannesburg se sont réveillés avec des chutes de neige recouvrant légèrement les toits et les jardins, alors que le front froid qui a frappé le pays à la fin de la semaine dernière s'est transformé en un système météorologique appelé dépression froide ou «dépression coupée».

Photo AFP

Dans une école maternelle de Johannesburg, des enfants s'amusaient à faire des boules de neige et tentaient d'attraper des flocons avec leur langue, certains pour la première fois de leur vie.

«La dernière fois que nous avons eu ce temps, c'était en 2012», a commenté auprès de l'AFP Puseletso Mofokeng, du Centre sud-africain de météorologie (SAWS).

Photo AFP

Des chutes de neige ont été recensées dans les parties sud de la province de Gauteng, où se trouve Johannesburg, et la neige devrait continuer à tomber tout au long de la journée, touchant également les zones de haute altitude des provinces du Cap-Oriental et du KwaZulu-Natal, selon M. Mofokeng.

«Des routes pourraient être fermées», a-t-il ajouté.

Photo AFP

Voir de la neige à Johannesburg, située à une altitude de plus de 1 700 m, n'est pas inédit mais cela reste assez rare. Avant 2012, d'intenses chutes de neige avaient frappé la ville en 1996, rappelle le météorologue.

Le SAWS a prévenu que des températures glaciales présentaient un risque pour les sans-abris dans un pays où la pauvreté reste très présente. Une mer agitée et des vents violents devraient également entraîner des conditions difficiles pour les petits navires au large de la côte est de l'Afrique du Sud.