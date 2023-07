Des pharmaciens de garde pour relayer les médecins

Ajuster une médication, modifier un traitement... Voici quelques exemples de tâches qu'un pharmacien de garde peut effectuer en CHSLD. Depuis quelque temps, c'est à eux que l’on confie une partie du travail, question de réduire la charge des médecins.

Le programme s'appelle PEPS. L'objectif, entre autres, est d'optimiser les ressources en santé et d'utiliser les compétences de chacun.

«Si une infirmière se rend compte que l'usager a par exemple une glycémie élevée depuis quelques jours, elle peut contacter le pharmacien directement à l'étage ou la garde pharmaceutique de soir et de nuit pour que nous, sans parler au médecin, de façon autonome, on puisse ajuster la thérapie», a expliqué l'adjointe du chef de département de pharmacie au Centre Cloutier-du-Rivage, Audrée-Anne Duchesneau.

De cette façon, les médecins peuvent prendre plus de temps pour évaluer et poser le diagnostic des patients. Ils pourront également en consulter plus.Le programme, qui était au départ un projet-pilote, a aussi permis de réduire la consommation de médicaments chez les ainés.

«Qui de mieux placé pour nous [aider] à faire du ''ménage'' dans les médicaments qui sont pris par ces personnes-là. Ce n'est pas surprenant de voir que les pharmaciens seront sollicités de plus en plus», a expliqué le président de l'Association des médecins omnipraticiens de la Mauricie, Dr Pierre Martin.

Le projet a démontré qu'avec l'intervention des pharmaciens, la proportion d'usagers ayant une thérapie appropriée a augmenté.

En chiffre, les patients qui devaient ingérer 10 médicaments ou plus ont diminué de moitié passant de 42 % à 21 % depuis l'implantation de cette méthode.«On analyse les risques versus bénéfices, est-ce que ça vaut la peine de poursuivre un traitement préventif chez un patient qui est plus en fin de vie? Si oui, est-ce que c'est le bon traitement? Est-ce qu'il faut l'ajuster? Si non, est-ce que la famille est d'accord pour faire des arrêts?» a donné en exemple la pharmacienne au CIUSSS Isabelle Samson.

Le projet doit s'étendre au CHSLD Roland-Leclerc, puis dans les Maisons des aînés lorsqu'elles seront en place.