Elle enregistre son 4e album: Laurence Nerbonne s’éclate en studio

Laurence Nerbonne profite de la saison chaude pour parfaire les pièces de son quatrième album, que ses admirateurs pourront écouter en boucle dès cet automne.

L’auteure-compositrice-interprète nous en a donné un avant-goût en dévoilant, à la fin de mai, l’extrait Rainbow, pièce parfaite pour se mettre dans l’ambiance de l’été.

L’artiste de 38 ans passe beaucoup de temps en studio par les temps qui courent. Elle coordonne tout, des paroles jusqu’aux beats, en passant par les arrangements et la réalisation. Elle se réjouit de pouvoir «prendre le temps» de confectionner ce prochain opus aux sonorités pop et hip-hop, qui fera suite à XO (2017), à Feu (2019) et à OMG (2021).

«J’ai fait une vingtaine de chansons et là-dessus, il y en a quelques-unes qui passent le test, selon moi. J’écris d’autres chansons, pendant que j’en termine d’autres. Je suis principalement dans l’écriture», a dit Laurence, qui vient de se produire en première partie de Sean Paul au FestiVoix de Trois-Rivières.

«Retrouver la naïveté des débuts»

Considère-t-elle être en contrôle et savoir pleinement où elle s’en va après toutes ces années à parfaire son art? «On dirait que c’est de plus en plus difficile à chaque album, je trouve. Je suis plus difficile sur ce que je veux et j’essaie de plus en plus de retrouver la naïveté des débuts. C’est comme si j’essayais de faire dans la même idée que mon premier album, XO, mais avec tout mon bagage et toute mon expérience.»

En plus de développer un son qui lui est propre, Laurence Nerbonne prend plaisir à «rencontrer» et à partager avec d’autres talents. On lui doit notamment la chanson-thème de Star Académie de 2021 ainsi que la musique du film Niagara, de Guillaume Lambert.

PHOTO DE THONYCOOL FOURNIE PAR TVA

Bien qu’elle roule sa bosse depuis plusieurs années – elle s’est d’abord fait connaître comme leader du groupe rock Hôtel Morphée – et qu’elle s’inscrive dans la même vague du hip-hop, du rap et du beatmaking québécois aux côtés des FouKi, Loud et Jay Scott, la route n’est pas aussi facile pour les femmes.

«Dans nos radios québécoises, c’est toujours de 12 à 13% de femmes qui jouent au maximum. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas assez de femmes qui sont bonnes. C’est sûr que la diffusion n’est pas égale.» Elle ajoute que «le travail des femmes doit être vraiment plus grand pour se rendre à la même place que les hommes».

Elle se dit pour sa part «privilégiée» de jouer à la radio, sa chanson Rainbow connaissant d’ailleurs un beau succès dans les palmarès. Elle croit aussi que les festivals et la télé québécoise soutiennent bien la gent féminine. «C’est important pour les jeunes filles qui veulent faire ça dans la vie d’avoir des modèles.»

Laurence Nerbonne, qui s’exprime aussi à travers la peinture, remontera une seule autre fois sur scène cet été, soit au festival Noël dans l’Caxton, le 21 juillet. Pour la suite, il faudra patienter jusqu’à sa prochaine tournée, au printemps 2024, dans laquelle elle fera la part belle à ses nouvelles chansons ainsi qu’à quelques morceaux de ses albums précédents.

À La belle tournée ce lundi

En attendant, Laurence Nerbonne se dépose sur le plateau de La belle tournée, ce lundi à 21h, à TVA, dans l’épisode consacré à sa région d’origine, l’Outaouais. Elle profite de l’occasion pour chanter pour la toute première fois à la télé sa nouvelle pièce Rainbow.

L’animateur Guy Jodoin reçoit aussi Jacques L'Heureux, Alexandre Désilet et la plus récente gagnante de La Voix, Sophie Grenier. D-Track participe pour sa part au segment Carte postale de cet épisode, qui a été tourné principalement au Centre patrimonial de la Maison Fairbairn, à Wakefield.