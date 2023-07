EN VIDÉO | 19 passagers doivent débarquer, car leur avion est trop lourd

Le commandant d’un vol du transporteur easyJet, incapable de décoller en raison des conditions météorologiques et de son poids trop lourd, a demandé à 19 passagers de descendre afin de pouvoir partir.

• À lire aussi: EN IMAGES | Sang et excréments dans un avion : un passager dénonce une «négligence grave»

• À lire aussi: Ryanair: une bagarre éclate dans un avion pour une question de hublot

Le vol qui partait de l’aéroport Arrecife de Lanzarote, pour rejoindre l’aéroport John Lennon, à Liverpool.

L'appareil qui devait décoller mercredi à 21h45, mais n'a décollé que vers 23h30, rapporte le Liverpool Echo.

Un des passagers a filmé l’annonce du pilote qui explique la situation aux voyageurs, et l’a publié sur son compte TikTok.

«Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Parce que vous êtes si nombreux, c'est un avion assez lourd. Cet avion lourd, combiné à une piste assez courte et aux conditions défavorables actuelles, ici à Lanzarote, signifie que l'avion est trop lourd pour décoller. Je me suis assis avec mon premier officier supérieur et nous avons beaucoup d'expérience dans ce domaine et nous l'avons déjà fait. La sécurité étant notre priorité numéro un, il n'y a aucun moyen, avec les conditions de vent actuelles, de faire décoller cet avion. Il fait très chaud, le vent n'est pas fantastique, la direction n'est pas excellente. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui se passera ensuite et c'est ce que je suis venu vous dire ici. J'ai parlé avec notre équipe des opérations et la seule façon de résoudre un problème avec un avion lourd est de le rendre un peu plus léger», explique le commandant.

«Si possible, je voudrais demander à 20 volontaires maximum de choisir de ne pas voler vers Liverpool ce soir. Si quelqu'un se porter volontaire, il y aura une incitation: 500 € maximum par passager qui est prêt à ne pas voler ce soir.»

On peut entendre les passagers dire à voix basse: «je veux rentrer chez moi ce soir» et secouer la tête.

Un porte-parole d'easyJet a confirmé au Liverpool Echo que 19 passagers s'étaient portés volontaires pour descendre de l'avion.

«Il s'agit d'une décision opérationnelle de routine dans ces circonstances et des restrictions de poids sont en place pour toutes les compagnies aériennes pour des raisons de sécurité. Dans le cas où un vol dépasserait les limites de poids, nous demandons aux passagers de se porter volontaires pour être transférés gratuitement sur un vol ultérieur, ce qui s'est passé à cette occasion et les volontaires reçoivent une compensation conformément à la réglementation. La sécurité et le bien-être de nos passagers et de notre équipage sont toujours la plus haute priorité d'easyJet», a fait savoir la compagnie aérienne par communiqué.