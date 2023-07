Fiançailles surprises pour Marie-Mai

Marie-Mai a pris tout le monde par surprise, au courant de la fin de semaine, en annonçant ses fiançailles.

Dimanche le 10 juillet, la chanteuse a étonné ses abonnés en dévoilant qu'elle était désormais fiancée, via une photo sur son compte Instagram où on voit sa main avec une bague au doigt.

Une annonce qui en a étonné plus d'un, alors qu'elle et David Laflèche ont annoncé leur séparation en septembre 2022.



Elle explique dans la publication que la grande demande a été faite quelques jours auparavant, le 7 juillet, soit le jour de son 39e anniversaire.



Par contre, elle n'a donné aucune indication à propos de celui qui fait battre son cœur, mais sa publication nous permet de comprendre qu'elle est follement amoureuse.

Lisez son message ci-dessous:

«38 m’a donné tous les outils pour que les prochaines années soient d’une grande beauté.

Je n’ai jamais eu peur de voir ces chiffres monter. Je mérite mon âge, toutes les leçons et les expériences que j’en ai tirées avec le temps.

Il y a quelque chose d’extrêmement excitant de sentir que je suis plus inspirée que jamais, en paix avec moi-même et que j’embrasse encore ce qu’il y a devant moi comme si j’avais 18 ans.

Le temps emmène la sagesse.

Il m’a toujours porté exactement là où je devais être et surtout vers la personne qui a fait rebattre mon cœur d’amoureuse.

L’homme avec qui TOUT redevient possible.

Avec toutes les joies de ma vie publique,

j’ai aussi un amour dans ma vie privée que je souhaite garder discret, comme un secret précieux.

And just like that, le jour de mon 39e anniversaire, il m’a fait la grande demande et j’ai dit OUI 💍🥰»



Rapidement, les commentaires de félicitations se sont multipliés sous la publication. D'ailleurs, en réponse à un commentaire d'une abonnée qui lui demandait pourquoi elle en faisait l'annonce, si elle souhaitait garder le tout discret, l'interprète de Mentir a simplement répondu que comme elle porte désormais une bague, les gens s'en seraient rendu compte éventuellement.

Il s'agira d'un second mariage pour Marie-Mai, qui avait dit oui à Fred St-Gelais en 2011, après sept ans ensemble. Ils se sont séparés en 2016.

Ce dernier est d'ailleurs lui aussi en plein préparatifs pour son mariage avec la danseuse Kim Gingras. Les tourtereaux nous en parlaient récemment.



On souhaite beaucoup de bonheur à Marie-Mai et son amoureux!



