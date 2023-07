Homicide involontaire à Sherbrooke: le suspect se trouve toujours en Espagne

Le suspect de 26 ans en lien avec l'homicide involontaire qui a coûté la vie à Charles Lafontaine à Sherbrooke à la mi-avril se trouve toujours en détention en Espagne.

Le 16 juin dernier, Mohammed Amine Oumina a été arrêté dans un aéroport de à la suite d'un signalement de l'organisation internationale Interpol.

Il avait fui vers le Mexique dans les heures qui ont suivi les tragiques événements le 13 avril.

Il s'apprêtait à rentrer au pays pour se livrer aux autorités quand des douaniers espagnols ont réalisé qu'il faisait l'objet d'un mandat international.

Son avocat, Me Jean-Marc Bénard, a beaucoup de difficultés à obtenir des informations sur l'endroit de sa détention et les pourparlers entre le Canada et l'Espagne sur les procédures d'extradition afin qu'il puisse finalement comparaître ici.

À son logement du boulevard René-Lévesque, Mohammed Amine Oumina a voulu exhiber une arme à feu chargée devant deux autres personnes le 13 avril dernier.

En la manipulant, un coup est parti. Un projectile a atteint mortellement au visage Charles Lafontaine. La victime de 30 ans est décédée de ses blessures.