La municipalité de Mercier ordonne l'arrêt des travaux de restauration d'une sablière

La municipalité de Mercier, près de Châteauguay, porte plainte au ministère de l’Environnement et ordonne l’arrêt des travaux de restauration de la sablière du boulevard Sainte-Marguerite.

Depuis quelques jours, des dizaines de camions font des allers-retours vers la sablière en y transportant des matières qui sont déversées sur le site.

D’ailleurs, le ministère de l’Environnement fait présentement des vérifications et mène des analyses des sols à la suite d’un signalement reçu le 16 juin 2023.

Le ministère a réalisé une inspection 10 jours plus tard, soit le 26 juin, et il a alors constaté que des camions entrent sur le site pour y déposer des sols afin de restaurer la sablière.

«Lors de cette inspection, le ministère a procédé à un échantillonnage des sols importés et les échantillons ont été acheminés au Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec le 27 juin 2023. Le ministère est en attente des résultats d'analyse. Le ministère effectue un suivi serré de ce dossier et complète présentement les vérifications requises. Advenant la présence de manquements, le ministère évaluera les suites appropriées conformément à la Directive sur le traitement des manquements et n’exclut aucun recours pour obtenir un retour à la conformité le cas échéant», écrit-on dans un courriel envoyé à TVA Nouvelles.

Mise en demeure visant la municipalité de Mercier

Le gestionnaire des lieux a répliqué en envoyant une mise en demeure à la municipalité de Mercier expliquant que le site de la sablière bénéficiait de droits acquis reconnus à la fois par la Commission de la protection du territoire agricole et par le ministère de l’Environnement.

Il ajoute que la sablière est sous la juridiction du Québec et que la Ville abuse de ses droits en tentant de forcer le gestionnaire à présenter des demandes de certificat d’autorisation municipal sur la base d’un règlement qui est clairement inopérant et inapplicable.

«Écoutez, on fait de notre mieux pour que ce soit correct. C’est sûr qu’il y a des inconvénients, c’est dommage, mais je pense que c’est une bonne cause pour l’environnement de remettre ça en culture», explique le gestionnaire Stéphane Laberge.