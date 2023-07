La pluie inquiète les agriculteurs en Estrie

Les quantités de pluies reçues en Estrie inquiètent les agriculteurs. Après les gels printaniers et les chaleurs extrêmes, les récoltes sont fragiles, tout comme les producteurs.

«C'est difficile cette année. On en a vu de toutes les couleurs, mais on ne lâche pas, ça reste notre passion», a dit la propriétaire de la ferme Saint-Élie, Andréanne Frenette.

Cette agricultrice, qui produit des framboises, se croise les doigts pour que la pluie cesse et que ses petits fruits tiennent le coup, malgré leur fragilité.

«Les framboises sont plus capricieuses que les fraises, a-t-elle indiqué. Lorsqu'elles sont trop longtemps exposées aux températures humides, dès qu'elles sont cueillies, elles moisissent. Ce n'est pas bon pour personne dans ce temps-là.»

L'Union des producteurs agricoles (UPA) tend la main aux agriculteurs.

«On connaît leurs préoccupations. Les températures extrêmes, les gaz à effet de serre, les problèmes économiques, ils tentent de survivre dans ces temps particulièrement difficiles», a expliqué le président de l'UPA, Martin Caron.

Pour tenter d'aider le plus de producteurs possible, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé la création de deux nouveaux laboratoires vivants au Québec.

«Grâce à cette initiative, les chercheurs et les producteurs vont pouvoir travailler main dans la main pour pouvoir trouver des solutions afin d'assurer la survie de l'agriculture durable dans la province», a mentionné la ministre.