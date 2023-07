La Ville de Montréal fait l'acquisition d'une nouvelle maison de chambres

La Ville de Montréal a posé un geste important pour contrer la crise de l’itinérance qui est sans précédent et qui cause un bon nombre de problèmes dans la métropole.

Elle a fait l’acquisition d’une maison de chambres pour empêcher un scénario d’éviction de locataires à faibles revenus ou d’augmentation de loyer.

L’immeuble de deux étages compte 7 studios et est situé sur la rue du Centre, à deux pas du métro Charlevoix, dans Pointe Saint-Charles.

«Un locataire paye ici entre 875 et 1200$», dit Viken Gulumian, ex-propriétaire de l’immeuble. «Il y a des gens seuls, il y a des couples qui sont de nouveaux arrivants, il y a des étudiants et des gens de la construction.»

Le bâtiment à logements sera acquis au coût de 1 385 000 $ par la Ville. Il sera par la suite cédé à un organisme à but non lucratif (OBNL) ou à la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM). Cette dernière prendra en charge son administration dès la prise de possession par la Ville.

«Ce qu’on veut faire avec un droit de préemption c’est de se donner le droit du premier acheteur», dit Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest. «On veut être l’acheteur de cette propriété parce qu’on sent qu’il y a un besoin auquel on veut répondre et la réponse en matière de maison de chambre c’est "oui".»

Depuis 2022, la Ville de Montréal a assujetti au droit de préemption 101 maisons de chambres, réparties dans 9 arrondissements. En incluant la maison de chambres de la rue du Centre, cinq immeubles ont ainsi été acquis par la Ville de Montréal afin d’en préserver la vocation et l’abordabilité d’un bâtiment.