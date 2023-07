Le ciel gris inquiète les résidents de Rivière-Éternité

La pluie au Saguenay-Lac-Saint-Jean inquiète les résidents de Rivière-Éternité qui craignent de nouveaux glissements de terrain.

Le ciel gris, menaçant, a une signification particulière pour les résidents de Rivière-Éternité.

«C'est sûr que c'est inquiétant! On ne sait pas ce qui va nous arriver!» a dit un citoyen, lundi matin, à TVA Nouvelles.

«Avant, on n'avait pas de grosses pluies comme ça, a renchéri une autre résidente de Rivière-Éternité. Là, c'est fou, c'est malade!»

La maire du village, Rémi Gagné, n’a pas caché son stress.

«C'est stressant et on va être dans cet état pour un temps encore», a dit le maire.

Deux orages forts ont frappé le village en l'espace de 24 heures, tôt dimanche matin, et lundi matin.

La semaine dernière, le ministère des Transports, études à l'appui, affirmait qu'il n'y avait aucun risque de nouveaux glissements de terrain. Aujourd'hui, le maire se posait les mêmes questions que ses concitoyens.

«Avec une pluie normale, il n'y a pas de problème, a indiqué M. Gagné. Mais avec beaucoup d'eau, est-ce possible qu'on ponceau soit emporté? Est-ce qu'aux travaux de réfection de la 170, le sol est assez stable? On nous a dit [lundi] matin qu'il n'y avait eu aucun problème et on en très content!»

La pluie de la fin de semaine a contrecarré les plans de la SEPAQ, qui avait permis à des usagers évacués la semaine dernière de récupérer leurs véhicules demeurés sur place. Une vingtaine de citoyens seulement ont pu récupérer leur véhicule récréatif ou leur voiture.

«Le ministère des Transports recommande de ne pas emprunter la route en cas de pluie importante», a mentionné le porte-parole de SEPAQ, Simon Boivin.

La route Notre-Dame, qui mène de Rivière-Éternité à Baie-Éternité dans le Parc National du Fjord du Saguenay, est brisée à une quinzaine d'endroits. La SEPAQ ignore encore à quel moment elle pourra accueillir à nouveau le public.

L'état d'urgence est toujours en vigueur à Rivière-Éternité, mais il devrait être levé avant la fin de la semaine.