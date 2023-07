Télétravail: sommes-nous à l’aube d’une révolution virtuelle?

Comme dans toute crise, des bouleversements majeurs ont émergé de la pandémie. L’un de ceux-ci est le télétravail. Il a été démontré que, depuis le confort de leur foyer (ou d’ailleurs), les gens maintiennent ou accroissent leur productivité, en plus de gagner du temps sur le transport et de parvenir à régler quelques tâches domestiques efficacement. Leur qualité de vie s’est sensiblement améliorée, et la diminution des déplacements a réduit les émissions de gaz carbonique, ce qui est une absolue nécessité.

Pourtant, le télétravail connaît ses détracteurs. Les patrons sont nombreux à chercher la recette gagnante pour inciter le personnel à revenir au bureau. On embauche même des spécialistes de la gestion du changement. Mais qui devrait changer au juste? Les employés (encore!) ou les dirigeants?

Les arguments pour un retour au bureau se classent généralement en deux catégories. D’une part, on affirme que l’absence au bureau compromet l’esprit d’équipe et appauvrit la culture organisationnelle, prétendument essentiels à l’engagement et à la productivité. D’autre part, on avance que la diminution de l’achalandage en ville entraînera l’écroulement de sa vitalité sociale, culturelle et économique.

Esprit d’équipe

D’abord, la productivité – et surtout le bonheur de produire – n’a jamais été tributaire d’un esprit d’équipe forcé que l’on souhaite aussi fort que des liens amicaux, voire familiaux, pas plus qu’il ne l’est d’un encadrement étroit – de visu, in situ – assorti d’évaluations périodiques et infantilisantes. Elle découle de mesures qui ne requièrent aucune présence au bureau: l’encouragement basé sur la valorisation du travail et le respect des individus, l’appréciation de la contribution (plutôt que l’évaluation du rendement de la personne), des liens professionnels – et non pas amicaux – tissés naturellement par des échanges fréquents, etc. Le temps et l’autonomie gagnés par le personnel en télétravail l’incitent à prendre des initiatives, accroissent l’engagement et les fidélisent. Ça leur donne des ailes.

En passant, n’existe-t-il pas une différence entre «esprit d’équipe» et «travail d’équipe»? Les gens qui traversent une épreuve ou relèvent un important défi tireraient avantage d’un esprit d’équipe; ceux qui besognent pour l’atteinte d’objectifs d’affaires tireraient avantage du travail d’équipe. Et ce dernier s’actualise par la complicité des approches et la complémentarité des talents, même à distance.

Vitalité urbaine

Au chapitre de la vitalité urbaine, la diminution de la valeur foncière des immeubles inoccupés pourrait être compensée par un nouveau pacte fiscal entre les villes et le gouvernement en privilégiant un transfert de points d’impôts. Encore mieux, la défection des bureaux pourrait être renversée par leur consolidation, leur conversion (par exemple, en logements) et une mixité d’usages. Ainsi, les nouveaux occupants généreraient l’affluence souhaitée.

Il y a d’abord eu la révolution industrielle, puis informationnelle; pourquoi pas maintenant la révolution virtuelle? Jamais une autre occasion si parfaite de renverser le monde du travail, pour le mieux, ne se représentera. Peut-être faut-il simplement que les dirigeants du milieu du travail suivent les nombreuses formations en gestion du changement qui ont la cote ces temps-ci plutôt que d’y inscrire leur personnel.

Photo courtoisie, Lyne Tétreault et Michel Gingras

Stéphane Corbin, coach et ex-gestionnaire